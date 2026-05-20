Petition für außerordentliche Mitgliederversammlung in Düsseldorf Ein Fan von Fortuna Düsseldorf eröffnete in Folge des Abstiegs in die 3. Liga eine Petition für eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Das ist der aktuelle Stand. von RP / Tobias Dinkelborg & Daniel Thiel · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Außerordentliche Mitgliederversammlung soll Antworten liefern. – Foto: Imago / Zink

Der Abstieg in die Dritte Liga stand gerade mal ein paar Stunden fest, da hatte er schon die ersten Konsequenzen: Fortuna-Fan Frederik Devine rief im Internet eine Petition zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Leben. „Es ist nicht in Worte zu fassen, was wir gerade fühlen. Es ist eine Mischung aus purer Enttäuschung, Traurigkeit, Wut und absoluter Leere“, schrieb er in seiner dazugehörigen Erklärung. „Der Abstieg ist leider nicht nur mit dem Verlust von mehreren Millionen Euro verbunden, sondern eben auch mit dem Verlust an Arbeitsplätzen innerhalb des Vereins. Zudem muss unsere U23 leider ebenso zwangsabsteigen.“

Trotz aller Wut und Enttäuschung sei es nun wichtig, rational zu denken und die Geschehnisse „gnadenlos aufzuarbeiten“, betonte Devine. Vorstandschef Alexander Jobst hatte öffentlich erklärt, auch in der Dritten Liga noch weiterhin zur Verfügung stehen zu werden, und eine knallharte Analyse angekündigt. Trotzdem gebe es viele Fragen: „Wie geht es mit uns weiter? Wie sehen die konkreten Pläne aus? Und besonders wichtig, wie stehen wir nun finanziell in der Dritten Liga da?“ Die Mitglieder hätten nicht nur das Recht auf Auskunft sowie Antworten. „Es ist auch unsere Pflicht, die Verantwortlichen konstruktiv, aber in der Sache und inhaltlich deutlich um Antworten zu bitten“, schrieb Devine. Zehn Prozent der stimmberechtigten Mitglieder braucht es

Laut der Vereinssatzung haben der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Mitglieder die Möglichkeit, unter bestimmten Bedingungen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Neben dem Aufsichtsrat ist auch der Vorstand jederzeit dazu in der Lage, doch er muss eine solche Zusammenkunft auch einberufen, „wenn mindestens zehn Prozent der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins dies schriftlich, mit Angabe des Grundes in ein und derselben Sache, beantragen“. Weil Fortuna aktuell ungefähr 34.000 solcher stimmberechtigten Mitglieder hat, müssten mindestens 3400 davon die Petition unterschreiben. Am Montagnachmittag hatte Devine schon etwas mehr als 700 Unterschriften gesammelt, Diensttagmittag bereits 1220, Zahlen, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist: In einem ersten Schritt ist nämlich nicht offen ersichtlich, ob sämtliche der Personen, die sich an der Petition beteiligt haben, tatsächlich auch stimmberechtigte Mitglieder sind. Unterschreiben kann im Internet theoretisch jedermann. Das vordergründige Ziel von Devine scheint allerdings auch ein anderes zu sein: „Im ersten Schritt möchte ich so viele Unterschriften wie möglich sammeln, um Vorstand sowie Aufsichtsrat von einer proaktiven und zeitnahen Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu überzeugen.“