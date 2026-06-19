Petingen unterliegt aktuell einer Transfersperre

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Während Swift Hesperingen aktuell weiterhin sechzehn verschiedene Einträge auf der „Registration Ban“-Liste der FIFA zu Buche stehen hat, ist Anfang Juni dort ein weiterer luxemburgischer Verein zu finden.

BGL-Ligue-Absteiger Union Titus Petingen unterliegt seit dem 3.Juni 2026 zwei Transfersperren seitens des Weltverbandes (s.u.). Eine bestimmte Anzahl an Transferperioden, in denen man keine neuen Spieler verpflichten kann, ist nicht angegeben.

„Until lifted“ – also bis zum Aufheben der Sperre kann die UTP damit keine neuen Spieler transferieren. Unbestätigten FuPa-Informationen könnte sich der von Petingen zu begleichende Betrag, der die Aufhebung der Transfersperre bewirken würde, im niedrigen fünfstelligen Bereich ansiedeln.