Petingen nicht mehr auf Liste der Transfersperren

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Mitte Juni berichtete FuPa, dass die Union Titus Petingen einer Transfersperre seitens der FIFA unterliegen würde. Mittlerweile ist der Fusionsverein aus dem Südwesten Luxemburgs nicht mehr auf der sog. „Registration Ban“-Liste des Weltverbandes zu finden.

Einziger luxemburgischer Club, der immer noch keine Transfers tätigen darf, ist Swift Hesperingen, dessen insgesamte Zahl an Transfersperren für die 1.Herrenmannschaft seit Mitte Juni von sechzehn auf achtzehn angestiegen ist.