Peterskirchener Prügel: TSV Dorfen kassiert eine empfindliche Pleite

Gegen den TSV Peterskirchen gab es für den TSV Dorfen nichts zu holen. – Foto: Marc Marasescu

Zunächst aber kamen die Hartl-Mannen gut in die Partie. Daniel Vorderwestner setzte den ersten Warnschuss, zielte aber knapp über das Gehäuse der Gastgeber (13.). Kurze Zeit später dann konnten die Dorfener zum ersten Mal jubeln. Nach einer Freistoßvorlage von Alexander Linner konnte Markus Mittermaier das Leder nur abklatschen, Kapitän Alexander Heilmeier war zur Stelle und erzielte den 1:0-Führungstreffer (16.). Das wollten sich die Peterskirchener so einfach nicht gefallen lassen und schlugen prompt zurück. Nach einem Freistoß für sie gab es zunächst ein Gestochere im Dorfener 16er. Schließlich beförderte Georg Hütter im gefühlt vierten Versuch die Kugel zum 1:1 über die Linie (21.).

Die Serie des TSV Dorfen mit acht Spielen ohne Niederlage seit Anfang Oktober ist gerissen. Gegen den TSV Peterskirchen gab es am Wochenende eine empfindliche 2:5 (1:3)-Niederlage. Der Erfolg der Gastgeber war auch verdient, denn die Isenstädter brachten an diesem Tag nur wenig zustande.

Peterskirchen schraubt Niederlage der Dorfener in die Höhe

Und fast im Gegenzug traf Heilmeier nach einer Flanke von Bastian Rachl aus sechs Metern den Ball in aussichtsreicher Position per Kopf nicht richtig (23.). Dann die Führung der Gastgeber. Nach Vorarbeit von Hütter, dessen Steckpass Alexander Thusbaß maßgerecht erreichte, ließ dieser Maximilian Grichtmaier keine Abwehrmöglichkeit und schob zum 2:1 ein (34.). Die Isenstädter drängten auf den Ausgleich, waren aber nicht konsequent genug. Einen Schuss von Leon Eicher konnte Mittermaier entschärfen (40.). Und dann noch vor der Pause das 3:1: Auf Vorlage von Hütter lief Kilian Spiel alleine auf Grichtmaier zu und ließ ihm keine Abwehrmöglichkeit (44.).

Nach dem Wiederanpfiff hielten die Dorfener zwar mit, hatten Möglichkeiten, aber der letzte Wille schien zu fehlen. Nach einem Schuss von Eicher konnte Christoph Ortner zur Ecke klären (57.). Mittermaier klärte gegen Gerhard Thalmaier mit einer Reflexbewegung (63.). Aber auch Grichtmaier konnte sich auszeichnen, als er gegen Spiel bravourös abwehren konnte (71.). Jetzt aber machten die Gastgeber alles klar. Nach einem Fehler im Dorfener Spielaufbau und einer Kombination über Hütter und Spiel, machte Marcel Schauberger das 4:1 (81.). Nach einem Foulspiel von Timo Lorant an Hütter wurde er mit einer Zeitstrafe bedacht (84.). Gelb hätte auch gereicht.

Dem nicht genug. Peterskirchen setzte noch eins drauf. Nach einem Traumpass von Ortner behielt Alexander Rohde die Nerven und überwand Grichtmaier zum 5:1 (88.). Ergebniskorrektur machte dann noch Alois Eberle. Nach einem Handspiel eines Peterskirchener Verteidigers im eigenen Strafraum stellte er per Elfer das Endergebnis von 5:2 her (90.).