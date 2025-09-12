Peterskirchen zu Gast – Spielt der SBR die perfekte englische Woche?

Omer Jahic (li.) sorgt für Kreativität in den Angriffen der Rosenheimer. – Foto: Christian Schnebinger

Der Sportbund Rosenheim empfängt am 9. Spieltag den TSV Peterskirchen im Josef-März-Stadion.

Der Sportbund Rosenheim befindet sich in der Bezirksliga Ost weiter auf der Überholspur. Jetzt kommt der TSV Peterskirchen ins Josef-März-Stadion. Die Mannschaft von Patrick Zimpfer will sich gegen die Gäste die perfekte englische Woche sichern. Der SBR befindet sich aktuell in Topform. Auf die drei Niederlagen zum Auftakt folgten zuletzt fünf ungeschlagene Spiele. Die letzten drei konnten die Grün-Weißen sogar gewinnen. Besonders der 6:1-Erfolg in Saaldorf und der 5:1-Derbysieg über Bruckmühl waren Ausrufezeichen.

In der Tabelle kletterten die Rosenheimer bis auf Rang sieben und empfangen jetzt den TSV Peterskirchen, der auf Rang acht liegt und damit ein direkter Tabellennachbar des Sportbund ist. Die Gäste befinden sich ähnlich wie der SBR in guter Form. Auf vier ungeschlagene Spiele folgte zuletzt eine knappe Niederlage gegen Spitzenteam Aschheim. Die Zimpfer-Elf ist also gewarnt. Zum letzten Mal trafen beide Mannschaften in der vergangenen Wintervorbereitung aufeinander. Damals noch als Kreisligist besiegten die Rosenheimer den TSV mit 3:1. Die letzten Bezirksliga-Begegnungen endeten jeweils 1:1-Unentschieden.