Petershütte startet gegen Ellershausen – SCW reist zur SG Bergdörfer

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 4 treffen ambitionierte Aufsteiger auf erfahrene Teams, während mit TuSpo Petershütte und dem SSV Nörten-Hardenberg zwei Landesliga-Absteiger direkt gefordert sind. Die Pokalrunde gab bereits erste Hinweise auf Form und Frühform – nicht ohne Überraschungen. Petershütte empfängt den Tabellenelften der Vorsaison aus Ellershausen, während SCW Göttingen bei der SG Bergdörfer antritt. Spannung ist auf allen Plätzen garantiert.

Die SG Bergdörfer schloss die vergangene Saison auf Rang sechs ab und startete mit einem 2:1-Erfolg im Pokal gegen Aufsteiger Lenglern. SCW Göttingen, in der abgelaufenen Spielzeit Vizemeister, unterlag überraschend beim VfR Dostluk Osterode mit 3:4. Die Gäste wollen eine Reaktion auf das frühe Pokal-Aus zeigen, Bergdörfer dagegen den Heimvorteil nutzen. Zwei gut organisierte Teams auf Augenhöhe treffen sich zum frühen Gradmesser.

Petershütte musste sich in der ersten Pokalrunde Eintracht Northeim mit 2:4 geschlagen geben. Der Landesliga-Absteiger empfängt mit Ellershausen einen Gegner, der die letzte Bezirksliga-Saison auf Platz elf abschloss und zum Pokalauftakt mit 1:3 gegen Landolfshausen/Seulingen verlor. Die Hausherren wollen ihre Favoritenrolle bestätigen.

Rotenberg, in der Vorsaison Tabellenzehnter, überzeugte im Pokal mit einem 4:0-Erfolg gegen Aufsteiger Niedernjesa. Der SC Hainberg, der die Saison 2024 auf Rang drei abschloss, setzte sich im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Landesligist Sülbeck durch. Beide Teams starteten mit einem Erfolgserlebnis in die Pflichtspiele. Hainberg reist als leichter Favorit an, sollte Rotenberg aber keinesfalls unterschätzen.

Landolfshausen/Seulingen beendete die vergangene Spielzeit auf dem vierten Rang und präsentierte sich beim 3:1-Sieg gegen Ellershausen im Pokal souverän. Sparta Göttingen, zuletzt auf Rang sieben, setzte sich im Pokal mit 5:3 n.E. bei Olympia Duderstadt durch. Beide Teams gelten als spielstark und ambitioniert. Das Duell verspricht hohen Unterhaltungswert.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SG Lenglern SG Lenglern SG Werratal 2000 SG Werratal 15:00 PUSH

SG Lenglern – SG Werratal 2000 Lenglern, neu in der Liga, bot beim 1:2 im Pokal gegen Bergdörfer eine ordentliche Vorstellung, auch wenn es nicht zum Weiterkommen reichte. Werratal, das in der letzten Spielzeit Platz neun belegte, hatte beim 0:7 gegen Bovender im Pokal einen herben Rückschlag hinzunehmen. Die Gäste stehen früh unter Druck, um nicht auch in der Liga einen Fehlstart hinzulegen.

SG Niedernjesa v.1925 – VfR Dostluk Osterode Der Aufsteiger Niedernjesa kassierte im Pokal eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Ligakonkurrent Rotenberg und muss sich schnell an das Bezirksliga-Niveau gewöhnen. Der VfR Dostluk Osterode, der die letzte Saison auf Rang zwölf beendete, sorgte mit dem 4:3 gegen Vizemeister SCW Göttingen für ein Achtungszeichen. Die Gäste gehen mit breiter Brust in die Partie. Niedernjesa braucht eine klare Leistungssteigerung, um nicht früh unter Druck zu geraten.

RSV Göttingen – 1. SC Göttingen 05 II Der RSV Göttingen, Tabellenfünfter der Vorsaison, startet gegen die zweite Mannschaft des 1. SC Göttingen 05, die mit Platz acht ebenfalls eine solide Spielzeit hinter sich hat. Während beide Teams in der letzten Saison im Mittelfeld landeten, kann man gespannt sein, ob es in der kommenden Spielzeit für noch mehr reicht. Ein erstes Kräftemessen zweier technisch versierter Mannschaften.