Allgemeines
Petershütte startet gegen Ellershausen – SCW reist zur SG Bergdörfer

Bezirksliga Braunschweig 4 startet in die neue Saison

Zum Auftakt der Bezirksliga Braunschweig 4 treffen ambitionierte Aufsteiger auf erfahrene Teams, während mit TuSpo Petershütte und dem SSV Nörten-Hardenberg zwei Landesliga-Absteiger direkt gefordert sind. Die Pokalrunde gab bereits erste Hinweise auf Form und Frühform – nicht ohne Überraschungen. Petershütte empfängt den Tabellenelften der Vorsaison aus Ellershausen, während SCW Göttingen bei der SG Bergdörfer antritt. Spannung ist auf allen Plätzen garantiert.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
15:00

TuSpo Petershütte – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen

Petershütte musste sich in der ersten Pokalrunde Eintracht Northeim mit 2:4 geschlagen geben. Der Landesliga-Absteiger empfängt mit Ellershausen einen Gegner, der die letzte Bezirksliga-Saison auf Platz elf abschloss und zum Pokalauftakt mit 1:3 gegen Landolfshausen/Seulingen verlor. Die Hausherren wollen ihre Favoritenrolle bestätigen.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
15:30

SG Bergdörfer – SCW Göttingen

Die SG Bergdörfer schloss die vergangene Saison auf Rang sechs ab und startete mit einem 2:1-Erfolg im Pokal gegen Aufsteiger Lenglern. SCW Göttingen, in der abgelaufenen Spielzeit Vizemeister, unterlag überraschend beim VfR Dostluk Osterode mit 3:4. Die Gäste wollen eine Reaktion auf das frühe Pokal-Aus zeigen, Bergdörfer dagegen den Heimvorteil nutzen. Zwei gut organisierte Teams auf Augenhöhe treffen sich zum frühen Gradmesser.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
15:00

TSV Landolfshausen/Seulingen – Sparta Göttingen

Landolfshausen/Seulingen beendete die vergangene Spielzeit auf dem vierten Rang und präsentierte sich beim 3:1-Sieg gegen Ellershausen im Pokal souverän. Sparta Göttingen, zuletzt auf Rang sieben, setzte sich im Pokal mit 5:3 n.E. bei Olympia Duderstadt durch. Beide Teams gelten als spielstark und ambitioniert. Das Duell verspricht hohen Unterhaltungswert.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
15:00

SV Rotenberg – SC Hainberg

Rotenberg, in der Vorsaison Tabellenzehnter, überzeugte im Pokal mit einem 4:0-Erfolg gegen Aufsteiger Niedernjesa. Der SC Hainberg, der die Saison 2024 auf Rang drei abschloss, setzte sich im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Landesligist Sülbeck durch. Beide Teams starteten mit einem Erfolgserlebnis in die Pflichtspiele. Hainberg reist als leichter Favorit an, sollte Rotenberg aber keinesfalls unterschätzen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
15:00

SG Lenglern – SG Werratal 2000

Lenglern, neu in der Liga, bot beim 1:2 im Pokal gegen Bergdörfer eine ordentliche Vorstellung, auch wenn es nicht zum Weiterkommen reichte. Werratal, das in der letzten Spielzeit Platz neun belegte, hatte beim 0:7 gegen Bovender im Pokal einen herben Rückschlag hinzunehmen. Die Gäste stehen früh unter Druck, um nicht auch in der Liga einen Fehlstart hinzulegen.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
15:00

SG Niedernjesa v.1925 – VfR Dostluk Osterode

Der Aufsteiger Niedernjesa kassierte im Pokal eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Ligakonkurrent Rotenberg und muss sich schnell an das Bezirksliga-Niveau gewöhnen. Der VfR Dostluk Osterode, der die letzte Saison auf Rang zwölf beendete, sorgte mit dem 4:3 gegen Vizemeister SCW Göttingen für ein Achtungszeichen. Die Gäste gehen mit breiter Brust in die Partie. Niedernjesa braucht eine klare Leistungssteigerung, um nicht früh unter Druck zu geraten.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
15:00

RSV Göttingen – 1. SC Göttingen 05 II

Der RSV Göttingen, Tabellenfünfter der Vorsaison, startet gegen die zweite Mannschaft des 1. SC Göttingen 05, die mit Platz acht ebenfalls eine solide Spielzeit hinter sich hat. Während beide Teams in der letzten Saison im Mittelfeld landeten, kann man gespannt sein, ob es in der kommenden Spielzeit für noch mehr reicht. Ein erstes Kräftemessen zweier technisch versierter Mannschaften.

Morgen, 14:30 Uhr
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
14:30

SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen – SSV Nörten-Hardenberg

Der Aufsteiger Denkershausen unterlag in einem spektakulären Pokalduell mit 5:6 n.E. – ausgerechnet gegen den heutigen Gegner aus Nörten-Hardenberg. Die Gäste, nach dem Landesliga-Abstieg auf Wiedergutmachung aus, reisen mit breiterer Brust an. Denkershausen präsentierte sich stark gegen den Absteiger und hofft nun in dem Rematch die ersten Punkte sammeln zu können

