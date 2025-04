Petershütte feiert Big-Points im Kellerduell - Spiel gedreht

Am Ostermontag trafen mit dem SV Lengede und TuSpo Petershütte zwei Tabellennachbarn aus dem Tabellenkeller aufeinander. Beide Teams spielten auch schon am Samstag. Während Petershütte zuhause gegen Vahdet trotz guter Leistung verlor, holte Lengede einen Punkt beim formstarken Bovender SV.

Und auch am Ostermontag kam Lengede etwas besser in die Partie, sodass Justin Folchmann nach elf Minuten zum 1:0 traf. "Wir hatten keinen Zugriff und Lengede hat das auch gut, schnell in die Tiefe gespielt." sah Petershütte´s Coach Sascha Dempwolf. Der Aufsteiger hatte dann noch Glück, als Lengede nur die Latte traf, dass es nicht 2:0 stand.

Direkt mit der ersten Aktion nach Wiederanpfiff erzielte dann Davin Malina mit seinem elften Saisontor das 1:1. "Danach war das Spiel offen in beide Richtungen." sah Dempwolf. Auf der Gegenseite war man mit dem Auftritt nicht zufrieden: "Wir kamen mit den langen Bällen von TuSpo nicht klar und konnten unsere Leistung nicht auf den Platz bringen." so Co-Trainer Sascha Fassa.

Die Gäste änderten dann etwas ihre Ausrichtung und kamen so auch zu einigen Möglichkeiten, doch auch Lengede kam noch zu guten Abschlusssituationen, wobei keines der Teams den Ball ins Netz beförderte und es mit der knappen Führung in die Pause ging.

Folgerichtig zum gebrauchten Tag des SVL erzielte der eingewechselte Georg Steinbrück das 2:1. Für ihn war es das zweite Saisontor, beide erzielte er am Osterwochenende. "Danach haben wir das als Team geschlossen verteidigt und Artem Bilyi hat uns zwei Mal stark im Spiel gehalten." so Dempwolf. Es passierte nichts mehr und Petershütte feierte einen ganz wichtigen Auswärtssieg, wodurch man bis auf zwei Punkte an Lengede heranrücken konnte und sogar noch zwei Spiele in der Hinterhand hat.

Auf der Heimseite war die Enttäuschung nach der ersten Niederlage seit drei ungeschlagenen Partien natürlich groß: "Die Enttäuschung ist riesig, da wir einen großen Sprung hätten machen können. Wir hätten trotz der schlechten Leistung gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Dafür müssen wir halt die Chancen nutzen und die individuellen Fehler abstellen." so Fassa abschließend. Bei Petershütte war die Gemütslage nach dem ersten Sieg seit drei Spielen deutlich besser: "Der Sieg ist etwas glücklich, aber aufgrund des Einsatzes und der Geschlossenheit nicht ganz unverdient." fand Dempwolf.

Weiter geht es für Lengede im Abstiegskampf am Sonntag in Bleckenstedt, Petershütte reist nach Bovenden.