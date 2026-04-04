Petershagen/Eggersdorf überrascht gegen den Brandenburger SC Süd

– Foto: Jan Ahlschläger

In der Brandenburgliga stand am heutigen Tag ein richtungsweisendes Nachholspiel auf dem Programm. Während die Gäste mit einem Erfolg ihre Position in der Spitzengruppe hätten festigen können, ging es für die Hausherren um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg. In einer intensiven Begegnung setzte sich schließlich der Außenseiter durch und sorgte damit für neue Spannung am Ende der Tabelle.

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Vor 132 Zuschauern entwickelte sich in Sachsenhausen eine Partie, die für die Gastgeber in einer herben Enttäuschung endete. Der SV Germania 90 Schöneiche trat von Beginn an entschlossen auf und setzte den TuS 1896 Sachsenhausen unter massiven Druck. Den Torreigen eröffnete Leo Zellmer in der 34. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach, als Florian Schulte in der 48. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurzzeitig keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, nachdem Timo Hirschle in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Doch die Freude währte nur kurz. Richard Bergmann stellte in der 64. Minute den alten Abstand mit dem 1:3 wieder her. In der Schlussphase avancierte Deniz Citlak zum Schreckgespenst der Sachsenhausener Defensive: Zunächst traf er in der 74. Minute zum 1:4, bevor er in der 81. Minute mit dem 1:5 den Endstand besiegelte.

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Im Wiederholungsspiel zwischen dem MSV 1919 Neuruppin und dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde sahen die Fans eine dramatische Auseinandersetzung, in der der Tabellenführer wertvollen Boden verlor. Zunächst schien alles nach Plan für die Hausherren zu laufen, als Rafael Conrado Prudente in der 26. Minute per Foulelfmeter das 1:0 markierte. Die Gäste aus Ahrensfelde zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen durch Fabio Findeisen in der 31. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause ging Neuruppin erneut in Führung: Kevin Anderson Moreira Godinho traf in der 48. Minute zum 2:1. Doch Ahrensfelde bewies eine beeindruckende Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Lion Troschke erzielte in der 64. Minute das 2:2, und nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 66. Minute, markierte Dmytro Kostusev den 2:3-Siegtreffer für die Gäste. In der hitzigen Schlussphase schwächte sich der MSV, als Kostiantyn Hramatik in der 87. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. ---

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf von Beginn an eine hohe Einsatzbereitschaft zeigte. Gegen den favorisierten Brandenburger SC Süd 05 agierten die Gastgeber diszipliniert und ließen im ersten Durchgang keine Gegentreffer zu. Die Entschlossenheit der Blau-Weißen wurde unmittelbar nach dem Seitenwechsel belohnt. In der 49. Minute erzielte Lucas Lindemann den Führungstreffer zum 1:0 für die Hausherren. Petershagen blieb am Drücker und nutzte die Phase der Verunsicherung bei den Gästen konsequent aus. In der 58. Minute erhöhte José Raimundo Silva Magalhaes auf 2:0 und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Die Brandenburger bemühten sich in der Folge um eine Antwort, bissen sich an der Defensive der Petershagener jedoch lange Zeit die Zähne aus. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Joel Leandro Raspopov der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer kam für eine Aufholjagd jedoch zu spät. ---

Heute, 14:00 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 14:00 live PUSH

Der Ostermontag beginnt für den BSC Süd 05 mit einer weiteren Auswärtspartie, diesmal beim SV Altlüdersdorf. Die Gastgeber stehen mit 24 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und befinden sich in einem dicht gestaffelten Mittelfeld. Dieses Nachholspiel des 16. Spieltags verspricht Spannung, da bereits das Hinspiel eine knappe Angelegenheit war, die der BSC Süd mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Altlüdersdorf wird auf eigenem Platz die Chance zur Revanche suchen.