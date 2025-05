Petershagen patzt erneut, SV Zehdenick geht mit 1:8 unter

– Foto: Franziska Lindhorst

Am heutigen Sonntag wurde der 27. Spieltag der Brandenburgliga mit sechs Partien abgeschlossen – und hatte es in sich. Während der 1. FC Frankfurt mit einem klaren Auswärtssieg in Bernau wieder voll ins Aufstiegsrennen eingreift, erlebt der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf gegen Neuruppin ein Heimdebakel. In Zehdenick bricht die Defensive komplett auseinander, Oranienburg schießt sich gegen Fortuna Babelsberg in einen Rausch, und Brandenburger SC Süd 05 liefert sich mit Sachsenhausen ein irres Torfestival.

Nach dem Coup in Altlüdersdorf ließ Blankenfelde nun im Heimspiel ein weiteres Ausrufezeichen folgen. In einem direkten Duell im Tabellenkeller zeigten die Gastgeber eine starke Leistung. David Nieland verwandelte in der 30. Minute einen Foulelfmeter zur Führung und legte nach einem Treffer von Samba Fatajo (36.) in der 74. Minute den Schlusspunkt nach. ---

Im Spitzenspiel erwischte der Tabellenführer SG Union Klosterfelde einen Start nach Maß: Philip Einsiedel brachte Klosterfelde in der 12. Minute in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Bereits zwei Minuten später glich Ceif Ben-Abdallah für Altlüdersdorf aus. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe – Klosterfelde verpasste es, nach dem Rückschlag gegen Oranienburg die Tabellenführung auszubauen. ---

Ein Spiel voller Wendungen bekamen die 152 Zuschauer in Brandenburg zu sehen. Dominic Schöps (10.) und Edgar Kordecki (37.) brachten Sachsenhausen mit 2:0 in Führung. Patrick Richter verkürzte kurz vor der Pause (42.), doch Denis Duraku stellte kurz nach Wiederanpfiff den alten Abstand wieder her (48.). Süd 05 gab nicht auf: Patrick Richter (51.) und Uthman Mustapha per Foulelfmeter (72.) sorgten für den Ausgleich. In der Nachspielzeit dann die Entscheidung: Leon Weigt traf in der 90.+8 Minute zum umjubelten 4:3-Auswärtssieg. --- Heute, 15:00 Uhr SV 1920 Zehdenick Zehdenick SV Germania 90 Schöneiche SV Schöne. 1 8 Abpfiff Ein Spiel zum Vergessen aus Sicht der Hausherren, die erst kurz zuvor das Trainerteam gewechselt hatten. Bereits nach einer Minute eröffnete Richard Bergmann den Torreigen. Es folgten Treffer von Aaron Marcel Weber (12., 72., 80., 89.), Leon Alfer (63.), Timo Schroeder (64.) und Benjamin Hoffmann (83.). John Lormis gelang in der 65. Minute der Ehrentreffer für Zehdenick. Mit vier Toren war Aaron Marcel Weber der überragende Mann auf dem Platz. ---

In Oranienburg fielen viele Tore. Abdul-Hamid Saadaev brachte die Gastgeber in der 18. Minute in Führung, ehe Nils Dymek in der 38. Minute ausglich. Nur eine Minute später sorgte Lukas Bianchini für die erneute Führung. Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren los: Abdul-Hamid Saadaev (56.), Leon Walter (60.), erneut Lukas Bianchini (78.) und David Waclawczyk (89.) schossen Fortuna endgültig aus dem Spiel. Für Babelsberg traf Carlos Isaac Eugui Mora zwischenzeitlich zum 3:2 (57.). ---

Der 1. FC Frankfurt präsentierte sich in Bernau stark und entschlossen. Leon Alexander Martin erzielte in der 13. Minute das frühe 1:0, ehe Derenik Mayilyan in der Schlussminute (90.) den Deckel draufmachte. Frankfurt bleibt damit erster Verfolger von Klosterfelde und verkürzt den Rückstand auf vier Punkte. ---