– Foto: Hubert Lammers

Der vorletzte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 verspricht noch einmal reichlich Spannung. An der Tabellenspitze hat Spitzenreiter SV Altenoythe den Landesliga-Aufstieg bereits perfekt gemacht, während im Tabellenkeller weiterhin Spannung herrscht und Petersdorf auf ein Wunder hofft.

So., 31.05.2026, 12:45 Uhr SV Thüle SV Thüle SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne 12:45 PUSH

Der SV Thüle gehört auch in dieser Saison zu den stärksten Mannschaften der Liga und will Rang drei absichern. Mit 80 erzielten Treffern verfügen die Gastgeber über eine der gefährlichsten Offensiven der Staffel. Amasya Spor Lohne blickt auf eine schwere Saison zurück und braucht einen Sieg um alle Zweifel zu beseitigen.

RW Damme kann mit einem Heimsieg seine starke Saison weiter veredeln und den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Die Gastgeber überzeugten vor allem offensiv und kommen bereits auf 80 Treffer. Visbek dagegen steckt tief im Tabellenkeller und wird nächstes Jahr in der Kreisliga antreten.

Osterfeine spielt als Aufsteiger eine bemerkenswert stabile Saison und will sich am vorletzten Spieltag mit einem weiteren Heimsieg belohnen. Die Gastgeber überzeugten bislang vor allem mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einer stabilen Defensive. Höltinghausen dagegen steckt im unteren Mittelfeld fest und kassierte bereits 75 Gegentore.

Spitzenreiter Altenoythe steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe beim TuS Lutten. Die Gäste führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung an, was zwei Spieltage vor Schluss die vorzeitige Meisterschaft bedeutet.. Lutten spielt eine solide Saison und zählt besonders zuhause zu den unangenehmsten Gegnern der Liga.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa FC Lastrup FC Lastrup 15:00 PUSH

Hansa Friesoythe blickt auf eine starke Spielzeit zurück und will den vierten Tabellenplatz behaupten. Lastrup sich weiterhin im Mittelfeld und kann die Saison ebenfalls entspannt ausklingen lassen. Die Gastgeber gehen aufgrund ihrer Offensivstärke favorisiert in die Begegnung. Dennoch dürfte Lastrup im Saisonendspurt ein unbequemer Gegner werden.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia SV Petersdorf Petersdorf 15:00 PUSH

Für Schlusslicht Goldenstedt geht es längst nur noch um einen versöhnlichen Abschluss einer schwierigen Saison. Petersdorf dagegen kämpft weiter gegen den Abstieg und steht entsprechend unter Druck. Mit einem Sieg und einer Niederlage von Lohne dürften die Gäste noch einmal hoffen.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Bethen SV Bethen GW Brockdorf GW Brockdorf 15:00 PUSH

Zwischen Bethen und Brockdorf trennt die Teams in der Tabelle nur wenig, entsprechend ausgeglichen erscheint die Ausgangslage. Beide Mannschaften können die Sache locker angehen. Bethen überzeugte als Aufsteiger phasenweise mit mutigen Auftritten, während Brockdorf zuletzt wechselhafte Ergebnisse zeigte. Vieles spricht für ein enges Spiel auf Augenhöhe.

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Molbergen SV Molbergen SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH