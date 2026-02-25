Peters kontert Aljija – Eintracht stürzt Spitzenreiter

Die Anfangsphase spiegelte die Bedeutung der Partie wider. Hildburghausen suchte sein Glück vor allem über Standardsituationen, während die Gäste aus der Theaterstadt mit schnellem Umschaltspiel gefährlich werden wollten. Die ersten 20 Minuten wirkten die Gäste optisch aktiver. Insgesamt blieb es aber zunächst ein taktisch geprägtes Duell mit wenigen klaren Chancen. Beide Mannschaften versuchten es häufig mit langen Diagonalbällen hinter die gegnerische Kette, doch die Abwehrreihen standen sicher. Die erste nennenswerte Möglichkeit gehörte den Gastgebern: Andersch zog nach einer halben Stunde ab, verzog aber über das Meininger Tor (30.). Auf der anderen Seite sorgte ein Freistoß von Landgraf für die bis dahin größte Gefahr, doch sein satter Schuss kam zu zentral auf Eintracht-Keeper Geyling (37.). So ging es mit einem leistungsgerechten torlosen Remis in die Pause – jede Mannschaft hatte ihre eine gute Gelegenheit.

Ohne personelle Veränderungen, aber offenbar noch nicht voll wach, erwischte der VfL einen denkbar schlechten Start in den zweiten Durchgang. Ein langer Ball hebelte die Gästeabwehr aus, Andersch setzte sich durch und legte scharf nach innen. Dort hielt Peters das Schienbein hin und bugsierte den Ball zur umjubelten Führung über die Linie (46.). Mit seinem neunten Saisontreffer zog er mit Aljija gleich und entschied zugleich das direkte Torjägerduell für sich. Die Eintracht nutzte den Rückenwind und blieb am Drücker, während Meiningen Mühe hatte, sich vom frühen Rückschlag zu erholen. Eine abgerutschte Flanke sorgte zwar kurzzeitig für Gefahr, segelte aber über Geylings Gehäuse (52.). Auf der anderen Seite war Hildburghausen dem zweiten Treffer näher: Peters traf mit langem Bein den Pfosten, später ließ VfL-Keeper Blochberger einen Schuss von Kreußel klatschen, doch Andersch stand beim vermeintlichen Abstauber im Abseits (72.). Die Gäste gaben sich dennoch nicht geschlagen. Nach einem Freistoß verlängerte Weyer den Ball per Kopf an die Latte (76.) – Glück für die Eintracht. Kurz zuvor hatte bereits David Gromm nach einer Ecke aus drei Metern vergeben, weil er keinen Druck hinter den Ball bekam. In der Schlussphase stellte der VfL um und setzte verstärkt auf lange Bälle, ging damit aber ein höheres Risiko. Das wurde bestraft. Kreußel eroberte an der Mittellinie stark den Ball gegen Gromm und schickte Sandro Eichhorn auf die Reise. Der behauptete sich im Laufduell und schob überlegt zum 2:0 ein – sein fünfter Saisontreffer und die Entscheidung (85.). Danach gab es ein wenig Frust bei den Gästen, die in mehreren Gelben Karten mündete. Auch VfL-Trainer Marcel Kißling sah Mitte der zweiten Hälfte stellvertretend für Proteste von der Bank Gelb. „Die Linie war mir für ein Spitzenspiel zu kleinlich“, monierte der VfL-Coach.