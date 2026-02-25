Peters kontert Aljija – Eintracht stürzt Spitzenreiter

Am Ende aber zog Peters gleich und hatte mit seinem Treffer den deutlich größeren Anteil am Ausgang der Partie. Sein neuntes Saisontor kurz nach Wiederbeginn war der Dosenöffner beim 2:0-Heimsieg der Eintracht. Die Gastgebern fügten damit nicht nur dem VfL die erste Niederlage nach einer kompletten Hinrunde ohne Pleite zu, sondern übernahmen auch die Tabellenführung im heimischen „Käfig“ vom Gegner.
Ohne personelle Veränderungen, aber offenbar noch nicht voll wach, erwischte der VfL einen denkbar schlechten Start in den zweiten Durchgang. Ein langer Ball hebelte die Gästeabwehr aus, Andersch setzte sich durch und legte scharf nach innen. Dort hielt Peters das Schienbein hin und bugsierte den Ball zur umjubelten Führung über die Linie (46.). Mit seinem neunten Saisontreffer zog er mit Aljija gleich und entschied zugleich das direkte Torjägerduell für sich. Die Eintracht nutzte den Rückenwind und blieb am Drücker, während Meiningen Mühe hatte, sich vom frühen Rückschlag zu erholen. Eine abgerutschte Flanke sorgte zwar kurzzeitig für Gefahr, segelte aber über Geylings Gehäuse (52.). Auf der anderen Seite war Hildburghausen dem zweiten Treffer näher: Peters traf mit langem Bein den Pfosten, später ließ VfL-Keeper Blochberger einen Schuss von Kreußel klatschen, doch Andersch stand beim vermeintlichen Abstauber im Abseits (72.). Die Gäste gaben sich dennoch nicht geschlagen. Nach einem Freistoß verlängerte Weyer den Ball per Kopf an die Latte (76.) – Glück für die Eintracht. Kurz zuvor hatte bereits David Gromm nach einer Ecke aus drei Metern vergeben, weil er keinen Druck hinter den Ball bekam. In der Schlussphase stellte der VfL um und setzte verstärkt auf lange Bälle, ging damit aber ein höheres Risiko. Das wurde bestraft. Kreußel eroberte an der Mittellinie stark den Ball gegen Gromm und schickte Sandro Eichhorn auf die Reise. Der behauptete sich im Laufduell und schob überlegt zum 2:0 ein – sein fünfter Saisontreffer und die Entscheidung (85.). Danach gab es ein wenig Frust bei den Gästen, die in mehreren Gelben Karten mündete. Auch VfL-Trainer Marcel Kißling sah Mitte der zweiten Hälfte stellvertretend für Proteste von der Bank Gelb. „Die Linie war mir für ein Spitzenspiel zu kleinlich“, monierte der VfL-Coach.
Am Ende stand ein verdienter Heimsieg für die Mannschaft von Dirk Forkel und Alexander Bäßler, die damit die Tabellenführung vom Gegner übernahm – und das sogar mit einem Spiel weniger auf dem Konto.
Alexander Bäßler (Trainerstab Hildburghausen): „Die 50-50-Dinger sind größtenteils zu uns gekommen. Vorne haben wir das 2:0 früher verpasst. Die Tabellenführung ist für uns absolut unwichtig. Für uns ist jetzt erst die Hälfte der Saison gespielt. Es kann noch viel passieren. Nächste Woche in Walldorf wird keine leichtere Aufgabe als heute.“
VfL-Trainer Marcel Kißling: „Grundsätzlich war es ein ausgeglichenes Spiel mit dem höheren Matchglück für Hildburghausen. Die ersten 20 Minuten gehörten uns, dann hat Hildburghausen besser ins Spiel gefunden. Hinten raus war es klar ausgeglichen. Es war ein ausgeglichenes Spiel.“