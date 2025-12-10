#AusLiebeZumFußball – Foto: VfL Herzlake

Peters bleibt, Herzlake macht weiter im Wir-Modus

#AusLiebeZumFußball – Foto: VfL Herzlake

Herzlake macht früh Nägel mit Köpfen! Trainer Manuel Peters bleibt mindestens ein weiteres Jahr an der Seitenlinie der 1. Herrenmannschaft. Der 38-Jährige, mittlerweile im vierten Jahr im Amt, hat seinen Vertrag verlängert und sorgt damit für Kontinuität beim Bezirksligisten. Dabei sah es zu Saisonbeginn noch ganz anders aus. Nach dem dritten großen Kaderumbruch in Folge brauchte der VfL Zeit zum Eingrooven. Doch dann kam der Befreiungsschlag: Ausgerechnet gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer SV Bokeloh setzte Herzlake ein Ausrufezeichen und startete eine Serie, die sich sehen lassen kann. Neun Siege aus den letzten elf Partien - Resultat: Platz vier zur Winterpause.

Die sportliche Führung um Fußballobmann Michael Gerdes zeigt sich zufrieden: taktisch klar verbessert, zielstrebig im Abschluss, mit einem Selbstverständnis im Spiel, das man zuletzt lange vermisste. „Das Team hat sich klasse entwickelt“, so der Vereinsboss. Und die gute Nachricht endet nicht beim Chefcoach. Peters kann weiter auf seine rechte Hand bauen: Co-Trainer und Mannschaftsmanager Bernd Willen bleibt ebenfalls an Bord. Peters und Willen, ein eingespieltes Duo seit Jahren, vertraut mit Strukturen, Spielern und Abläufen. Auch im Staff herrscht Kontinuität: Betreuer Norbert Wüstefeld und Physiotherapeutin Jana Mehmann haben ebenfalls zugesagt. Peters selbst freut sich über die Entscheidung: „Die Planungssicherheit ist wichtig. Die Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung funktioniert hervorragend. Und mit der Mannschaft zu arbeiten, macht einfach großen Spaß.“ Herzlake hat den Reset-Knopf längst hinter sich gelassen und setzt jetzt auf Stabilität. Wenn die Serie hält, könnte die starke Hinrunde nur der Vorgeschmack auf eine noch bessere nächste Saison sein. Sportobmann Gerdes jedenfalls blickt optimistisch nach vorne: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!“ ➡️ Zum Originaltext ⬅️ ______________________________ Tobias Schulte verlässt den SV Langen nach der Saison

– Foto: #AusLiebeZumFußball