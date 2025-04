Peter Werndl treffsicher – „Heute haben wir Moral gezeigt“

SG Erding/Klettham - TSV Grüntegernbach A-Klasse 8 – Foto: Günter Herkner

Der Ottenhofener Goalgetter Peter Werndl steht nun schon bei 33 Saisontoren. Die Zweitvertetung des TSV Dorfen watscht Wartenberg.

Gestern, 12:00 Uhr SG RW Klettham / FC Erding SG RW Klettham III TSV Grüntegernbach Grüntegernb 2 3 Abpfiff „Normalerweise endet so ein Spiel mit einem Remis, die Spieler sollten definitiv gewarnt sein für die nächsten Partien“, so das Resümee von TSV-Coach Matthias Kurz. Sein Team war in Erding früh in Führung gegangen. Kurz selber netzte mit einem Freistoß von der Seite ein (6.). Nur zehn Minuten später nutzte Grüntegernbach einen schwachen Rückpass zum 2:0, Patrick Hagl fing den Ball ab und verwandelte (16.).

Moritz Greimel stellte vier Minuten später auf 3:0. Das erste Erdinger Tor erzielte Lukas Schuhbauer (31.). Auch nach der Halbzeit bewiesen die Hausherren Moral, Christoph Greckl netzte per Kopf zum 2:3 ein (78.). Im Anschluss bekam die SG einen aus Sicht beider Mannschaften klaren Elfmeter nicht zugesprochen. „Wir können trotzdem zufrieden mit uns sein, heute haben wir Moral gezeigt“, meinte SG-Spieler Max Malterer.

Einen auch in der Höhe verdienten Sieg fuhren die Hausherren ein, das musste auch der Wartenberger Trainer Christoph Lehmann anerkennen: „Dorfen war einfach besser, wir hatten über das ganze Spiel kaum gefährliche Chancen.“ Jonas Lüers hatte Dorfen nach einer Ecke in Führung gebracht (35.), die Fabian Zontini in der 40. Minute ausbaute. Er war von der Wartenberger Abwehr sträflich allein gelassen worden. Auch nach der Pause war die Dorfener Dominanz ungebrochen, Patrick Lehner (48.), Michael Friemer (60.) und nochmal Lüers (69.) stellten mit schön herausgespielten Toren auf 5:0. Friemer setzte dann mit seinen Toren zwei (77.) und drei (80.) den Schlusspunkt.

Einen souveränen Heimsieg fuhr der TSV gegen Grünbach ein. Julius Schweiger, Spielertrainer der Isener, war mit seiner Mannschaft zufrieden: „Gerade defensiv hatten wir den Gegner gut im Griff, höchstens über Standards wurde es mal gefährlich.“ Aber auch offensiv funktionierte einiges beim TSV, Schweiger sah seine Mannschaft über das gesamte Spiel „klar überlegen“. Jannik Hupfeld schoss per Nachuss nach Parade des Grünbacher Schlussmanns aus rund zehn Metern das 1:0 (28.). Nach dem Seitenwechsel markierte dann Lorenz Schweiger einen Doppelpack (55.,68.), erst war er per Abstauber, dann nach Vorlage seines Spielertrainers im Strafraum zur Stelle. Das vierte und letzte Tor erzielte Emmanuel Baumgartner nach einer Flanke von außen (81.).

Ottenhofen festigte mit dem nie gefährdeten Sieg den Platz an der Tabellenspitze. Spielertrainer Maximilian Lechner eröffnete den Torreigen, er traf nach nur drei Minuten ins Kirchascher Tor. Das 2:0 erzielte Nico Beikirch-Wehking (28.), vor der Halbzeit tat sich sonst nichts mehr. Peter Werndl, bisheriger Toptorjäger der Liga, traf nach der Pause doppelt, seine Buden Nummer 32 und 33 in dieser Saison (47./74.). Kirchasch bekam in der 78. Minute zwar nochmal einen Foulelfmeter zugesprochen, den Benjamin Glas sicher zum 1:4 verwandelte, dies war jedoch reine Ergebniskosmetik. Sven Jajcinovic traf nochmal für Ottenhofen (84.).