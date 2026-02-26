Peter Stilling schenkt dem FC Aschheim einen Film 70 Jahre FC Aschheim von Guido Verstegen · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser

FCA 70 Jahre Film Stilling, 1922, junge Aschheimer Fußballer auf der Waldwiese, später Waldstadion – Foto: FCA/Peter Stilling

Der 80-Jährige präsentiert an diesem Freitag eine 65-minütige Dokumentation. Darin sind auch digitalisierte Super-8-Aufnahmen aus den 1970er Jahren zu sehen.

Im April 1956 taten sich beim Bichler-Wirt ein paar zumeist junge Männer zusammen und vollendeten nach einigen Debatten eine Idee, die sie schon wochenlang umgetrieben hatte: Sie gründeten einen Fußballverein, den FC Aschheim. So steht das neue Jahr unter einem besonderen Stern, denn schließlich feiert der Klub – längst schon ist er nicht allein Fußballern eine sportliche Heimat – heuer seinen 70. Geburtstag.

FCA 79 Jahre, Film Peter Stilling, Plakat von 1955 über die Ankündigung das Fußbal-Freundsschaftsspiel, Männergesangsverein Aschheim gegen den Männergesangsverein Unterföhring. War damals sensationell. Die Vorstandschaft des MGV Aschheim war der Vorbereiter und Initiator zur Gründung des FCA 1956 – Foto: FCA/Peter Stilling

Einer, der 1962 in der Schülermannschaft kickte, später in der Ersten und bei den Alten Herren auflief, als Jugendtrainer wirkte, unter anderem viele Jahre im Gemeinderat saß, seit 60 Jahren Mitglied ist und sich zum Ortschronisten für alle Fälle aufschwang, macht dem FCA jetzt ein ganz besonderes Geschenk. Peter Stilling präsentiert an diesem Freitag (19 Uhr) im Kulturellen Gebäude den ersten von zwei Filmen zur Geschichte der Blau-Weißen mit der Krone in ihrem Wappen.

Am Schreibtisch: Peter Stilling arbeitet am ersten von zwei Filmen zum 70-jährigen Bestehen des FC Aschheim, er wird heute gezeigt. – Foto: Stilling

Super-8-Filme von Albert Hafenmayer digitalisiert Teil eins lässt die ersten 22 Jahre lebendig werden und endet mit dem Wiederaufstieg in die B-Klasse 1978, der zweite Teil fasst die Entwicklungen bis heute zusammen. „Es bleibt für mich immer eine unvergessliche Zeit“, sagt Peter Stilling, im vergangenen Dezember ist er 80 Jahre alt geworden, über seine 65-minütige Dokumentation. Sie zeigt, wie alles begann. Es gibt Fotos vom Eröffnungsspiel des FC Aschheim mit dem Vorspiel des Männergesangvereins. „Da sind Bass gegen Tenor angetreten. Auf der Waldwiese, im sogenannten Waldstadion an der Tannenstraße, also auf dem Gelände, wo heute das Feuerwehrgebäude und die Grundschule stehen“, erzählt Stilling. Überhaupt seien die Sänger so etwas wie die Geburtshelfer des Klubs gewesen: „Viele waren treibende Kräfte bei der Vereinsgründung.“ Im Juli 1955 hatte es schon ein Freundschaftsspiel gegen den Männergesangsverein Unterföhring gegeben.

Die Erste Mannschaft Mitte der 60er Jahre. Für den FC Aschheim spielten hinten v.l.: Armin Heidinger, Nino d‘Andrea, Ernst Finkenzeller, Peter Stilling, Karl Geier, Siegfried Weiß, Trainer Georg Obermüller; vorne v.l.: Ludwig Reischl, Gerhard Sassmann, Kurt Baumgartner, Ernst Huber, Josef Stilling. – Foto: Archiv Stilling