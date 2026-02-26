Peter Stilling schenkt dem FC Aschheim einen Film

Im April 1956 taten sich beim Bichler-Wirt ein paar zumeist junge Männer zusammen und vollendeten nach einigen Debatten eine Idee, die sie schon wochenlang umgetrieben hatte: Sie gründeten einen Fußballverein, den FC Aschheim. So steht das neue Jahr unter einem besonderen Stern, denn schließlich feiert der Klub – längst schon ist er nicht allein Fußballern eine sportliche Heimat – heuer seinen 70. Geburtstag.
Einer, der 1962 in der Schülermannschaft kickte, später in der Ersten und bei den Alten Herren auflief, als Jugendtrainer wirkte, unter anderem viele Jahre im Gemeinderat saß, seit 60 Jahren Mitglied ist und sich zum Ortschronisten für alle Fälle aufschwang, macht dem FCA jetzt ein ganz besonderes Geschenk. Peter Stilling präsentiert an diesem Freitag (19 Uhr) im Kulturellen Gebäude den ersten von zwei Filmen zur Geschichte der Blau-Weißen mit der Krone in ihrem Wappen.
Teil eins lässt die ersten 22 Jahre lebendig werden und endet mit dem Wiederaufstieg in die B-Klasse 1978, der zweite Teil fasst die Entwicklungen bis heute zusammen. „Es bleibt für mich immer eine unvergessliche Zeit“, sagt Peter Stilling, im vergangenen Dezember ist er 80 Jahre alt geworden, über seine 65-minütige Dokumentation.
Sie zeigt, wie alles begann. Es gibt Fotos vom Eröffnungsspiel des FC Aschheim mit dem Vorspiel des Männergesangvereins. „Da sind Bass gegen Tenor angetreten. Auf der Waldwiese, im sogenannten Waldstadion an der Tannenstraße, also auf dem Gelände, wo heute das Feuerwehrgebäude und die Grundschule stehen“, erzählt Stilling. Überhaupt seien die Sänger so etwas wie die Geburtshelfer des Klubs gewesen: „Viele waren treibende Kräfte bei der Vereinsgründung.“ Im Juli 1955 hatte es schon ein Freundschaftsspiel gegen den Männergesangsverein Unterföhring gegeben.
Die „größte Hürde“ bei der Produktion des Films sei für ihn die Digitalisierung der Super-8-Aufnahmen von Albert Hafenmayer gewesen, sagt Stilling: „Es ist natürlich ein Geschenk, dass es diese Szenen gibt. Ich habe die Aufnahmen digitalisiert, bearbeitet und verkürzt in den Film integriert – das kommt hervorragend.“ Hafenmayer war es auch gewesen, der Stilling einst mit Super-8-Sequenzen aus dem Jahre 1972 für dessen 2018 präsentierte Dokumentation über die Wiederbelebung der Maibaum-Tradition in Aschheim versorgte.
Jetzt flimmern also Szenen aus verschiedenen Spielen der Jahre 1971/1972 auf der Waldwiese über die Leinwand, können die Zuschauer noch einmal ins Aufstiegsspiel in die B-Klasse eintauchen: Die Aschheimer gewannen 1978 am heutigen Sportpark mit 3:2 gegen den TSV Feldkirchen. Ein besonderes Erlebnis war für Peter Stilling die Zusammenarbeit mit Hartwig Thöne, Moderator und Kommentator bei Sport1. „Ich kann immer noch nicht fassen, mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne jedes Konzept Haddi zwei Spiele spontan kommentiert hat – das ist so lebendig, als wäre Haddi wirklich dabei gewesen.“
Wenn er den Film am Freitagabend präsentiert, dann will Stilling „den Moment genießen“, mit der Arbeit am zweiten Teil hat er „noch gar nicht angefangen“. Das mag daran liegen, dass das Projekt erst im November abgeschlossen sein muss. Womöglich ist er aber auch wie so viele Fußballer ein wenig abergläubisch und will vorher noch erleben, wie die aktuelle Erste pünktlich zum Jubiläum erstmals in die Landesliga aufsteigt … (guv)