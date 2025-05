Peter Steffens bekommt letzten Heimsieg geschenkt

"Die offizielle Verabschiedung folgt nach dem letzten Training. Aber auch nach diesem Spiel hatten wir in der Kabine noch ordentlich Spaß", sagte Peter Steffens, der nach fast 25 Jahren als Trainer in mehreren Teams aufhört. Dass die Luft bei beiden Teams mehr oder weniger raus war, konnte man dem Spiel anmerken. Personell aus dem Vollen schöpften beide auch nicht mehr. "Wiepenkathen stand sehr defensiv und versuchte es immer wieder mit langen Bällen. Bei Eckbällen wurden sie manchmal gefährlich", so der Apenser Coach. Auf Seiten der Hausherren hatte Marvin Kanter nach einer Ecke die Möglichkeit zur Führung, doch Gästetorwart Pascal Lobin parierte stark. Kurz darauf scheiterte Erik Harder am Pfosten. Nachdem auch Tim Oelkers zweimal aussichtsreich scheiterte und sich Lobin mit Paraden auszeichnete, ging es torlos in die Kabinen.

Apensen macht den Sieg klar

Im zweiten Durchgang vergab zunächst Max Drechsel die Führung. Der eingewechselte Jan Mehrkens steckte in der 66. Minute stark durch, bediente Tim Oelkers, der zum 1:0 traf. Jetzt wurden auch die Gäste offensiv gefälliger. Zweimal musste Apensens Keeper Yannick-Adrian Siegler sein ganzes Können aufbieten. Dann wurde es etwas kurios. Mike Bellmann setzte sich über rechts durch, ein Wiepenkathener wollte klären, schoss den Apenser an und von da flog der Ball im hohen Bogen über Pascal Lobin hinweg zum 2:0. "Dann war alles klar. Ich freue mich über einen einstelligen Tabellenplatz und auf das letzte Spiel in Drochtersen. Unser Sieg ging in Ordnung", meinte zum letzten Mal Peter Steffens. Dank einer starken Rückrunde mit bislang nur zwei Niederlagen hatte der TSV Apensen II am Ende nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun.

Schiedsrichter: Christian Rathjen - Tore: 1:0 Tim Oelkers (66.), 2:0 Mike Bellmann (76.).