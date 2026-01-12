Peter Sebök im Mittelpunkt: "Ich musste mich neu erfinden"

In der zwölften Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Peter Sebök zu Gast. Er absolvierte die Academy beim FC Zürich, heute ist er Captain der U21 des FC Winterthur und nebenbei mit seinem Instagram- und TikTok-Kanal "Brainformance" einer der erfolgreichsten Schweizer Fussball-Influencer

Peter Sebök ist zwar mit seinen 21 Jahren noch jung, aber er hat als Fussballer und Mensch schon viel erlebt. Im FuPa-Podcast erzählt der gebürtige Effretiker, weshalb er sich während seiner Langzeitverletzung als Mensch neu erfinden musste, wie er mit der Ausmusterung beim FC Zürich umging und weshalb er zu 100 Prozent überzeugt ist, dereinst Profi-Fussballer zu werden.

Jetzt sehen und hören auf der Plattform deiner Wahl: