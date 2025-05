Peter Schröder hat im Endspurt noch einiges vor

Der SV Fortuna Nohn spielt aktuell seine beste Saison seit 2014/15, als man auf Rang drei über die Ziellinie ging und den Aufstieg in die Kreisliga A nur knapp verpasste. Auch in diesem Jahr sind die Schützlinge von Trainer Sascha Arnoldy und des mitspielenden Assistenten Peter Schröder unter den Top drei zu finden. „Seit Sascha Arnoldy als Trainer und Sebastian Meyer als Sportlicher Leiter in der Verantwortung stehen, geht es in die richtige Richtung, weil sich vor allem die Trainingsbeteiligung positiv entwickelt hat. Diese Konstanz hat sich auf die Ergebnisse ausgewirkt. Jeder weiß, was er auf dem Platz zu tun hat“, berichtet Schröder.