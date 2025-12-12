Peter Riedlinger und die SGM HENOBO gehen ab sofort getrennte Wege

Nach zweineinhalb Jahren beenden die SGM HENOBO und Trainer Peter Riedlinger zu Beginn der Winterpause die Zusammenarbeit. Wie Stefan Philipp, Vorstand für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit betont, haben sich „die Sportliche Leitung und Peter Riedlinger entschieden, keine Details zur Trennung bekannt zu geben“.

Unbestritten ist jedoch die sportliche Bilanz der vergangenen Jahre. „Wir können nur so viel sagen, dass die SGM HENOBO Peter Riedlinger für sein Engagement in den vergangenen 2,5 Jahren sehr dankbar ist“, erklärt Philipp. Riedlinger hatte die Mannschaft seit der Saison 2023/24 betreut und sie konstant in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 Bodensee etabliert. In der Saison 2023/24 belegte die Spielgemeinschaft den zweiten Tabellenplatz, ein Jahr später folgte Rang drei. In beiden Spielzeiten sei „der Aufstieg in die Bezirksliga nur sehr knapp nicht gelungen“, wie der Verein festhält. Entsprechend spricht Philipp von „einer sportlich erfolgreichen Zeit“.

Auch der Abschied ist von Anerkennung geprägt. „Peter Riedlinger wünschen wir alles Gute für die Zukunft“, heißt es im Statement.