Peter Riedlinger und die SGM HENOBO gehen ab sofort getrennte Wege

Nach zweineinhalb Jahren beenden die SGM HENOBO und Trainer Peter Riedlinger zu Beginn der Winterpause die Zusammenarbeit. Wie Stefan Philipp, Vorstand für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit betont, haben sich „die Sportliche Leitung und Peter Riedlinger entschieden, keine Details zur Trennung bekannt zu geben“.
Unbestritten ist jedoch die sportliche Bilanz der vergangenen Jahre. „Wir können nur so viel sagen, dass die SGM HENOBO Peter Riedlinger für sein Engagement in den vergangenen 2,5 Jahren sehr dankbar ist“, erklärt Philipp. Riedlinger hatte die Mannschaft seit der Saison 2023/24 betreut und sie konstant in der Spitzengruppe der Kreisliga A2 Bodensee etabliert. In der Saison 2023/24 belegte die Spielgemeinschaft den zweiten Tabellenplatz, ein Jahr später folgte Rang drei. In beiden Spielzeiten sei „der Aufstieg in die Bezirksliga nur sehr knapp nicht gelungen“, wie der Verein festhält. Entsprechend spricht Philipp von „einer sportlich erfolgreichen Zeit“.
Auch der Abschied ist von Anerkennung geprägt. „Peter Riedlinger wünschen wir alles Gute für die Zukunft“, heißt es im Statement.
Zur Winterpause steht die SGM HENOBO mit 24 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der Kreisliga A2 Bodensee. Sieben Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen ergeben ein solides Gesamtbild. Das letzte Spiel vor der Pause gegen die SG Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler wurde am 30. November abgesagt, zuvor holte die Mannschaft einen 3:0-Erfolg gegen die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen.
„Es werden aktuell Gespräche mit potenziellen Nachfolgern geführt“, so Philipp. Der zeitliche Rahmen ist dabei klar abgesteckt: „Eine Entscheidung soll dann spätestens im Januar erfolgen und kommuniziert werden, damit der neue Trainer gleich zu Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison die Mannschaft kennenlernt.“ Die SGM HENOBO will damit frühzeitig Planungssicherheit schaffen – und die Grundlage legen, um den eingeschlagenen sportlichen Weg auch nach der Winterpause fortzusetzen.