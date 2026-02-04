Peter Rackl verlängert Vertrag bei der Grenzlandelf

Der TSV Eslarn, aktuell Tabellenvierter der Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden, stellt in der Winterpause die Weichen für die kommende Spielzeit. Wie der Verein mitteilt, setzt die Grenzlandelf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Spielertrainer Peter Rackl fort. Der Vertrag mit dem 36-Jährigen wurde um ein Jahr verlängert, er steht also auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke der Elf aus der Marktgemeinde an der Landesgrenze zu Tschechien.
Mit Beginn der Vorbereitung auf die laufende Saison hatte Rackl die Trainerposition beim TSV übernommen und habe seitdem – so heißt es in der Mitteilung an FuPa – sowohl sportlich als auch menschlich voll überzeugt. Durch seine strukturierte und engagierte Trainingsarbeit habe er maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Mannschaft beigetragen. Die bisherige Saison verlaufe sehr erfolgreich und spiegele die kontinuierliche Arbeit von Peter Rackl wieder. Neben den sportlichen Aspekten schätze man in Eslarn besonders seine offene, respektvolle Art, sowie seine Identifikation mit den Werten des Vereins. Er passe hervorragend zum TSV und genieße großes Vertrauen bei Mannschaft, Verantwortlichen und Umfeld. Bei den Gelb-Blauen freue man sich sehr über die Verlängerung und blicke gemeinsam optimistisch auf die kommende Saison, erklärt der Verein in seinem Statement.
Auch Fußballabteilungsleiter Daniel Bäumler, der selbst zum Kader der ersten Mannschaft gehört, begrüßt die Verlängerung des Kontrakts: „Ich ganz persönlich freue mich sehr, dass Peter auch nächste Saison bei uns als Trainer fungiert. Er passt super zur Mannschaft und natürlich auch zum Verein. Peter ist auf und neben dem Platz absolut akribisch. Er versucht ständig, Verbesserungen bei der Mannschaft vorzunehmen und das auch in seiner Trainingsgestaltung. Gerade deshalb freut es mich, dass der eingeschlagene gemeinsame Weg auch in der nächsten Saison weitergeführt wird.“