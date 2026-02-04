Peter Rackl verlängert Vertrag bei der Grenzlandelf Der Spielertrainer des Nord-Kreisligisten TSV Eslarn wird auch in der kommenden Saison die sportlichen Geschicke leiten von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Peter Rackl (rechts, hier noch im Trikot des TSV Tännesberg) setzt in der kommenden Saison seine erfolgreiche Arbeit beim TSV Eslarn fort. – Foto: Rudi Walberer

Der TSV Eslarn, aktuell Tabellenvierter der Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden, stellt in der Winterpause die Weichen für die kommende Spielzeit. Wie der Verein mitteilt, setzt die Grenzlandelf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem Spielertrainer Peter Rackl fort. Der Vertrag mit dem 36-Jährigen wurde um ein Jahr verlängert, er steht also auch in der kommenden Saison auf der Kommandobrücke der Elf aus der Marktgemeinde an der Landesgrenze zu Tschechien.

Mit Beginn der Vorbereitung auf die laufende Saison hatte Rackl die Trainerposition beim TSV übernommen und habe seitdem – so heißt es in der Mitteilung an FuPa – sowohl sportlich als auch menschlich voll überzeugt. Durch seine strukturierte und engagierte Trainingsarbeit habe er maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Mannschaft beigetragen. Die bisherige Saison verlaufe sehr erfolgreich und spiegele die kontinuierliche Arbeit von Peter Rackl wieder. Neben den sportlichen Aspekten schätze man in Eslarn besonders seine offene, respektvolle Art, sowie seine Identifikation mit den Werten des Vereins. Er passe hervorragend zum TSV und genieße großes Vertrauen bei Mannschaft, Verantwortlichen und Umfeld. Bei den Gelb-Blauen freue man sich sehr über die Verlängerung und blicke gemeinsam optimistisch auf die kommende Saison, erklärt der Verein in seinem Statement.



Auch Fußballabteilungsleiter Daniel Bäumler, der selbst zum Kader der ersten Mannschaft gehört, begrüßt die Verlängerung des Kontrakts: „Ich ganz persönlich freue mich sehr, dass Peter auch nächste Saison bei uns als Trainer fungiert. Er passt super zur Mannschaft und natürlich auch zum Verein. Peter ist auf und neben dem Platz absolut akribisch. Er versucht ständig, Verbesserungen bei der Mannschaft vorzunehmen und das auch in seiner Trainingsgestaltung. Gerade deshalb freut es mich, dass der eingeschlagene gemeinsame Weg auch in der nächsten Saison weitergeführt wird.“





Peter Rackl selbst ist ebenfalls froh, auch über diese Spielzeit hinaus das Trainerzepter in der Hand halten zu dürfen: „Ich fühle mich im Verein sehr wohl und bin dankbar für das Vertrauen der Vorstandschaft und des gesamten Vereins. Es ist ein top geführter Verein und ich freue mich darauf, den gemeinsamen Weg weiterzugehen und auch in der kommenden Spielzeit als Spielertrainer für die Grenzlandelf aufzulaufen.“



Die ersten Sporen als Coach verdiente sich Peter Rackl als Jugendtrainer in Tännesberg. Als Aktiver weist er hingegen viel mehr Erfahrung vor. Drei Jahre (von 2010 bis 2013) trug er das Trikot der DJK Neustadt in der Kreisliga, ehe er ein Jahr im Kader der SpVgg SV Weiden stand und dort in der Bezirksliga zu einigen Einsätzen kam. Es folgte der Wechsel zum FC Dießfurt, für den er drei Spielzeiten in der Kreisliga dem Runde nachjagen sollte. 2017 verschlug es ihn schließlich zum TSV Tännesberg, mit dem er im Mai 2024 nach sechs Spielzeiten in der Kreisliga die Rückkehr in die Bezirksliga schaffte. Die erste Spielzeit in der höchsten Liga des Bezirks trug Rackl noch das Tännesberger Trikot, bekleidete dort das Amt des Spielführers, ehe er sich entschied, in Eslarn seine erste Station Peter als Cheftrainer anzutreten.