Peter Nemeth wird Co-Trainer beim FC St. Pauli 50-Jähriger war zuvor bei Bielefeld, Dresden und Siegen.

Nemeth ist schon seit lange als Co-Trainer aktiv, so arbeitete er vor seiner jetzigen Station unter anderem bei Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld an der Seite von Uwe Neuhaus. Zusammen mit seinem Chefcoach schaffte er in der Saison 2019/20 mit der Arminia den Aufstieg in die Bundesliga. Bei Dresden und den Sportfreunden aus Siegen war er ebenfalls als Co-, aber vorübergehend auch als Cheftrainer tätig.

Während seiner Karriere als Spieler sammelte er 22 Einsätze für die slowakische Nationalmannschaft. Auf Vereinsebene schnürte Nemeth seine Schuhe unter anderem für Banik Ostrau, Eintracht Frankfurt und Inter Mailand.

Stimmen zum neuen Co-Trainer