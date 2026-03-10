Peter Nachfolger: Faschingbauer verlässt Büchlberg - nur als Trainer Der 56-Jährige verabschiedet sich im Sommer - und verkündet sein Karriereende +++ Marco Peter übernimmt +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Jürgen Faschingbauer ist von nun an auf Abschiedstournee. – Foto: Robert Geisler

Die Tatsache, dass er - in welcher Form auch immer - dem Verein verbunden bleiben wird, macht deutlich, dass im Sommer eine besondere Zusammenarbeit zu Ende gehen wird. Nach dieser Saison trennen sich nämlich die Wege des FC Büchlberg und Jürgen Faschingbauer als Trainer des Kreisklassisten. Marco Peter wird seine Rolle einnehmen – und den ehemaligen Kreisligisten zusammen mit Spielertrainer Maximilian Maier künftig anführen.

„Es war keine leichte Entscheidung für mich, aber der Trainerjob ist sehr zeitintensiv und nach einer gewissen Zeit muss meiner Meinung nach wieder ein neuer Impuls gesetzt werden“, begründet Faschingbauer seinen Schritt. Er verabschiedet sich nicht nur von der FC-Trainerbank, sondern generell vom Leben als Coach. Der 56-Jährige gibt generell sein Karriereende bekannt – und das mit einer gehörigen Portion Wehmut. Der Ball hätte in seinem Leben lange Jahre eine zentrale Rolle gespielt. Nicht, weil es so sein musste, sondern weil es sein durfte. Gerade der FC Büchlberg sei dabei zu einer sportlichen Heimat geworden. „Der Verein ist top geführt, die Verantwortlichen absolute Fachmänner, der Zusammenhalt und die Stimmung unglaublich“, zählt Faschingbauer auf. „Der Kader ist besser als der aktuelle Tabellenplatz aussagt. Noch ist der sportliche Erfolg nicht so da, wie man erwarten kann.“

Marco Peter (2.v.r.) wird künftig beim FC Büchlberg an der Linie stehen. – Foto: Karl-Heinz Hönl

An den nötigen Stellschrauben darf und soll künftig Marco Peter drehen. Der 52-Jährige, den man vor allem mit dem FC Ruderting und dem SV Fürstenstein in Verbindung bringt, muss eigenen Angaben zufolge keinen Neuaufbau in Angriff nehmen, sondern nur den eingeschlagenen Weg fortführen. „Ich kenne und beobachte den FC Büchlberg schon seit einigen Jahren. In dieser Mannschaft steckt ein Charakter, der mir sehr gut gefällt. Es gibt bereits einen klaren Plan, wie ich die Sache angehen werden. Verraten tue ich diesen aber natürlich nicht...“