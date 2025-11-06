Peter mit Viererpack an Kreisliga-Spitze katapultiert – Trio folgt

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Frauen-Kreisligen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Mit 14 Toren zieht Gina Peter an allen vorbei. Im September kam sie nur auf drei Tore, letzten Monat schoss sie sich in den Rausch. Zwei Hattricks und ein Viererpack schrieb sie ihrem Konto zu. Damit sind die Hälfte aller Treffer des SV Geroldshausen ihr zu verdanken.

Maxine Hausler rutscht vom ersten auf den zweiten Platz. Mit zehn Toren ist die 24-Jährige seit dieser Saison der Goalgetter des SV Dornach. Noch beeindruckender war ihre Leistung am 7. Spieltag beim 6:0 Sieg gegen den FC Fasanerie Nord. Denn Hausler war an allen Toren beteiligt. Eins verwandelte sie selbst und die restlichen fünf wurden von ihr eingeleitet. Dementsprechend hat sie schon sieben Assists auf ihrem Konto.