Peter Kurzweg beendet Profikarriere & spielt in der Bezirksliga weiter

Die Würzburger Kickers stehen vor aufregenden Tagen. Am kommenden Samstag steht zunächst das Bayerische Totopokalfinale gegen den TSV 1860 München auf dem Programm, dann wartet die Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den Meister der Regionalliga Nordost, den 1. FC Lok Leipzig. Vor den Kracherspielen haben die Kickers nun eine wegweisende Personalentscheidung getroffen.
Der FWK verabschiedet nämlich mit Peter Kurzweg einen langjährigen Leistungsträger und Identifikationsfigur des Vereins. Der 32-Jährige beendet nach vielen Jahren im Profifußball seine aktive Karriere.
Der gebürtige Oberbayer Peter Kurzweg prägte über mehrere Spielzeiten hinweg das Gesicht der Würzburger Kickers und war ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Jahre am Dallenberg. Mit großem Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit stand der Defensivspieler stets für die Werte des Vereins und hatte sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft inne. Besonders in Erinnerung bleiben seine Verdienste rund um die sportlich erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte, darunter der Aufstieg in der Saison 2015/16 in die 2. Bundesliga. Auch nach seinen Stationen bei Union Berlin und dem FC Ingolstadt kehrte Kurzweg nach Würzburg zurück und blieb den Kickers eng verbunden.
"Peter hat die Kickers über viele Jahre hinweg mitgeprägt. Mit seiner Mentalität, seiner Erfahrung und seiner Identifikation mit dem Verein war er für unsere Mannschaft und unser gesamtes Umfeld enorm wertvoll", erklärt Sportdirektor Sebastian Neumann.
Allerdings wird Kurzweg die Schuhe nicht komplett an den Nagel hängen, wie die Würzurger informieren "Ganz verloren geht er den Kickers jedoch nicht: In der kommenden Saison wird er Teil der neu gemeldeten Mannschaft in der Bezirksliga sein und dem Verein damit weiterhin eng verbunden bleiben. Die Würzburger Kickers bedanken sich herzlich bei Peter Kurzweg für seinen langjährigen Einsatz im FWK-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles Gute."