Peter Kurzweg beendet Profikarriere & spielt in der Bezirksliga weiter Der 32-Jährige verabschiedet sich nach viereinhalb Jahren von der professionellen Bühne, wird aber künftig für die zweite Mannschaft der Kickers in der Bezirksliga auflaufen von PM/mwi · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Peter Kurzweg (re.) kehrt dem professionellen Fußball den Rücken. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Die Würzburger Kickers stehen vor aufregenden Tagen. Am kommenden Samstag steht zunächst das Bayerische Totopokalfinale gegen den TSV 1860 München auf dem Programm, dann wartet die Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den Meister der Regionalliga Nordost, den 1. FC Lok Leipzig. Vor den Kracherspielen haben die Kickers nun eine wegweisende Personalentscheidung getroffen.

Der FWK verabschiedet nämlich mit Peter Kurzweg einen langjährigen Leistungsträger und Identifikationsfigur des Vereins. Der 32-Jährige beendet nach vielen Jahren im Profifußball seine aktive Karriere. Der gebürtige Oberbayer Peter Kurzweg prägte über mehrere Spielzeiten hinweg das Gesicht der Würzburger Kickers und war ein wichtiger Bestandteil erfolgreicher Jahre am Dallenberg. Mit großem Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit stand der Defensivspieler stets für die Werte des Vereins und hatte sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft inne. Besonders in Erinnerung bleiben seine Verdienste rund um die sportlich erfolgreichsten Jahre der Vereinsgeschichte, darunter der Aufstieg in der Saison 2015/16 in die 2. Bundesliga. Auch nach seinen Stationen bei Union Berlin und dem FC Ingolstadt kehrte Kurzweg nach Würzburg zurück und blieb den Kickers eng verbunden.