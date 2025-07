Peter Frymuth bleibt bis 2029 Präsident des FVN

Peter Frymuth bleibt Präsident des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Der Düsseldorfer wurde auf dem ordentlichen Verbandstag 2025 am Samstag, 5. Juli, in der Duisburger Mercatorhalle von den Delegierten aus den zwölf Fußballkreisen einstimmig im Amt bestätigt. Damit geht Peter Frymuth in seine fünfte Amtszeit, die künftig vier Jahre - statt bisher drei - dauert. Erstmals an die Spitze des Verbandes war Peter Frymuth im Jahr 2013 gewählt worden.