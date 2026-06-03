Peter Burek wird neuer Cheftrainer des FSV Vohwinkel Der FSV Vohwinkel hat den Cheftrainerposten zur neuen Saison mit Peter Burek besetzt. von FSV Vohwinkel · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Peter Birek wird neuer Trainer beim FSV Vohwinkel. – Foto: FSV Vohwinkel

Der FSV Vohwinkel hat die Position des Cheftrainers der 1. Mannschaft neu besetzt. Zur kommenden Saison übernimmt Peter Burek die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie und wird die Mannschaft auf ihrem weiteren Weg begleiten. Im Dezember hatte Sportdirektor Christian Bialke die Mannschaft interimsweise übernommen und in den vergangenen Monaten betreut. Mit der Verpflichtung von Burek ist die Suche nach einer langfristigen Lösung nun erfolgreich abgeschlossen.

"Mit Peter Burek haben wir einen Trainer gefunden, der sowohl fachlich als auch menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. In den Gesprächen hat er uns mit seiner klaren Vorstellung von Fußball, seiner Erfahrung und seiner Motivation überzeugt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", erklärt die Vereinsführung des FSV Vohwinkel. Auch der Sportliche Leiter Julian Kanschik blickt der Zusammenarbeit positiv entgegen: "Mit Peter Burek konnten wir einen Trainer gewinnen, der hervorragend zu unserem Verein und unserer sportlichen Ausrichtung passt. In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass wir dieselben Vorstellungen von der Entwicklung unserer Mannschaft und der Art des Fußballs haben, die wir beim FSV Vohwinkel spielen möchten. Seine klare Spielidee, seine akribische Arbeitsweise und sein Umgang mit jungen Spielern haben uns überzeugt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind davon überzeugt, dass Peter wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft setzen wird."

Gleichzeitig bedankt sich der Verein bei Christian Bialke für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten. Er übernahm Verantwortung und führte die Mannschaft mit großem Engagement durch die Rückrunde. Künftig wird er sich wieder vollumfänglich auf seine Aufgaben als Sportdirektor konzentrieren sowie die sportliche Entwicklung des Vereins verantworten und weiter vorantreiben. Vorfreude bei neuem Coach Peter Burek blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe beim FSV Vohwinkel: "Die ersten Gespräche mit dem sportlichen Leiter sowie dem Vorstand haben sehr schnell gezeigt, dass alle Beteiligten sehr ähnliche Ziele verfolgen und eine sehr ähnliche Spielidee haben. Das hat meine Entscheidung für diese neue Aufgabe zusätzlich bestärkt. Der Verein verfügt über großes Potenzial, eine engagierte Mannschaft, ein starkes Umfeld sowie einen sehr gut organisierten Trainerstab. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FSV Vohwinkel. Gemeinsam mit dem Trainerstab möchte ich einen aggressiven und intensiven Fußball mit hohem Pressing, klaren Abläufen und großer Leidenschaft spielen. Dabei ist es mir besonders wichtig, junge Spieler zu fördern, ihnen Vertrauen zu schenken und sie Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Neuzugänge schnell in die Mannschaft zu integrieren und in der Sommervorbereitung dem gesamten Team die Details unserer Spielidee klar und strukturiert zu vermitteln."