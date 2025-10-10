Peter Burek: „Wir wissen nun, wie unentschieden geht“

Dass dann selbst drei eigene Treffer nicht zum Sieg reichen, ist besonders bitter. Dazu resultierten die Gegentore aus drei unhaltbaren Sonntagsschüssen. „In der zweiten Hälfte macht der Gegner hinten den Laden dicht. Da tun wir uns oft schwer, Lösungen zu finden. Bei Mannschaften, die selbst mitspielen, sind wir eher in der Lage, die angebotenen Räume zu nutzen“, sagt der SCR-Chefcoach.

Gegen den (vermeintlich) schwachen Neuling wird der TSV wohl selbst die Initiative ergreifen wollen. Burek weiter: „Bei uns macht niemand in Panik. Selbstvertrauen und Einstellung im Kader sind nach wie vor in Ordnung. Wir wissen ja, wo wir herkommen, und werden weiterhin Geduld beweisen. Andererseits, auch das ist uns klar, wird es Zeit, endlich den ersten Saisonsieg zu landen.“ Der Übungsleiter hat so weit alles an Bord, rechnet zudem mit dem zuletzt aus privaten Gründen fehlenden Torjäger Oliver Krizanovic (drei Treffer).