Peter Burek: „Wir wissen nun, wie unentschieden geht“

TSV Bayer Dormagen - SC Rhenania Hochdahl. Sie standen dicht vor dem ersten Sieg. Doch selbst gegen den bis dahin noch punktlosen Tabellenletzten TSV Meerbusch II reichte es für die Rhenanen nur zu einem mageren 3:3. Am Sonntag, Anstoß 15 Uhr auf dem Sportplatz am Höhenberg, also der nächste Anlauf. Ob beim Aufsteiger gegen die „Werkself“ endlich der Knoten in der Bezirksliga platzt?
Grundsätzlich wäre es ein Duell auf Augenhöhe, wenn der SCR vor Wochenfrist wenigstens die bis in die Nachspielzeit von Durchgang eins bestehende 3:2-Führung ins Ziel gebracht hätte. Dann stünden beim SCR nämlich sechs Zähler auf dem Konto und damit nur zwei weniger als bei den in der Liga etablierten Platzherren. Aber Fußball findet nun mal nicht im Konjunktiv statt.
„Nach vier Punkteteilungen wissen wir, wie unentschieden geht. Aber jetzt müssen wir endlich einmal den Bock umstoßen. Es ist ja nicht so, dass wir unseren Gegnern deutlich unterlegen sind. Wir sind spielerisch meist gleichwertig, kommen auch zu im Ansatz vielversprechenden Torchancen. Das ist schon mal positiv. Nur vor dem gegnerischen Tor fehlen uns Kaltschnäuzigkeit und die letzte Überzeugung“, macht Trainer Peter Burek deutlich.
Dass dann selbst drei eigene Treffer nicht zum Sieg reichen, ist besonders bitter. Dazu resultierten die Gegentore aus drei unhaltbaren Sonntagsschüssen. „In der zweiten Hälfte macht der Gegner hinten den Laden dicht. Da tun wir uns oft schwer, Lösungen zu finden. Bei Mannschaften, die selbst mitspielen, sind wir eher in der Lage, die angebotenen Räume zu nutzen“, sagt der SCR-Chefcoach.
Gegen den (vermeintlich) schwachen Neuling wird der TSV wohl selbst die Initiative ergreifen wollen. Burek weiter: „Bei uns macht niemand in Panik. Selbstvertrauen und Einstellung im Kader sind nach wie vor in Ordnung. Wir wissen ja, wo wir herkommen, und werden weiterhin Geduld beweisen. Andererseits, auch das ist uns klar, wird es Zeit, endlich den ersten Saisonsieg zu landen.“ Der Übungsleiter hat so weit alles an Bord, rechnet zudem mit dem zuletzt aus privaten Gründen fehlenden Torjäger Oliver Krizanovic (drei Treffer).