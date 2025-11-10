Peter Becker: "Ich will ein Bezirksvorsitzender zum Anfassen sein"

Die ersten 100 sind schon vorbei. Und sie hatten es in sich. Bei seiner Wahl zum Vorsitzenden des Fußballbezirks Schwarzwald im Juli kündigte Peter Becker an, binnen eines Jahres alle Vereine in seinem "Hoheitsgebiet" persönlich zu besuchen. Eine Mammutaufgabe, denn es gibt nicht weniger als 69, die am Spielbetrieb teilnehmen. 41 davon hat er bereits geschafft, manchmal hat er den Besuch gleich auch noch mit seinem Einsatz als Schiedsrichter verbunden. Er hat sich in Gesprächen mit den Verantwortlichen deren Sorgen angehört, Ideen mitgenommen und manchmal auch Kritisches zu hören bekommen. Herzlich sei die Atmosphäre gewesen, das Interesse groß. "Es hat Riesenspaß gemacht. Wir können die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen gar nicht genug würdigen", sagt Becker. Die viel zitierte "Fußballfamilie" sei zu spüren gewesen. "Die Nähe zu den Vereinen steht für mich ganz oben; ich will für sie da sein", begründet Becker seine Tour durch die Region. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.