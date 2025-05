Petca & Mjekiqi bilden das Trainerduo 2025/2026 beim SV Vogt

Emil Petca hat sich dazu entschieden weiterhin Headcoach des SV Vogt zu bleiben und damit seine vierte Saison in Vogt einzuläuten. Bisher kann Petca eine beachtliche Statistik vorweisen: 87 Ligaspiele, davon 54 Siege, 21 Unentschieden und nur 12 Niederlagen. Ausschlaggebend für Petcas Vertragsverlängerung waren mehrere Faktoren: Die Kaderqualität sollte die gleiche bleiben bzw. gesteigert werden können und ein passender Co-Trainer sollte gefunden werden. Nach mehreren Gesprächen und Verhandlungen sind sich alle Parteien einig geworden und es wurde ein Nachfolger für Polka gefunden. Es wird eine interne Lösung geben, in Person von Ekrem Mjekiqi. Die 34-jährige Vereinslegende wird ab kommender Saison auf dem Platz etwas kürzer treten und Petca tatkräftig an der Seitenlinie unterstützen. Diese Entscheidung ist laut sportlichem Leiter Steinhauser „die Ideal-Lösung“, da Mjekiqi die Mannschaft und Verein bestens kenne und menschlich sowie fachlich mit Petca ein „Perfect Match“ sei.

Nun bleibt abzuwarten für welche Liga das neue Trainerduo die Mannschaft ab Juli vorbereiten darf. Am morgigen Sonntag gibt es das Spitzenspiel in Kressbronn, was von enormer Bedeutung im Aufstiegskampf ist. Mit einem Sieg könnte der SV Vogt die Tabellenführung zurückgewinnen. Anpfiff ist um 15:00 Uhr in Kressbronn.

Der SV Vogt freut sich, dass man mit Emil Petca, einem der begehrtesten Trainer Oberschwabens, seinen Vertrag verlängern konnte und dass man Mjekiqi als spielenden Co-Trainer für sich gewinnen konnte.