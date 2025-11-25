Petak-Doppelpack lässt Wallufer Heimserie reißen

Walluf. Die Heimserie der SG Walluf ist gerissen. Am Dienstagabend musste sich der Verbandsligist im dritten Anlauf gegen Rot-Weiß Hadamar mit 1:2(1:1) geschlagen geben und verlor erstmals ein Heimspiel in der laufenden Saison.
Dabei starteten die Rheingauer furios in die Partie, der diesmal weder Platz noch Witterungsbedingungen einen Strich durch die Rechnung machten: Maurice Schulz traf nach einem Aufbaufehler der Gäste (3.). Die durch Raoul Petak (4.) blitzschnell antworteten.
"Ich bin nicht unzufrieden über das, was wir abgeliefert haben", sagte Walluf-Coach "Adi" Dworschak, "beim 1:2 haben wir aber nicht als Mannschaft verteidigt". Petak, der in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen spielte, war erneut zur Stelle (73.). Für den Lucky-Punch reichte es für die Hausherren nicht. Auch, weil es an Genauigkeit im letzten Drittel haperte. Durch die Verletzung von Felix Prasser beim Aufwärmen (Muskelzerrung) fehlten von der Bank die Offensivoptionen. Nico Hernandez, der an Knieproblemen laboriert, stand ebenfalls nicht zur Verfügung.
Ärgerlich aus SGW-Sicht, dass Monther Alahmed wegen einer Notbremse gegen Robin Fichtner in den Schlusssekunden die Rote Karte (90.+5) sah. "Der Gegner war nicht besser als wir, aber am Ende etwas glücklicher. Es war wieder ein Spiel am Limit, bei dem der Pendel leider nicht für uns ausgeschlagen ist", bilanzierte Dworschak, für dessen Mannen nun am Samstag (14:30 Uhr) der Jahresabschluss beim SSC Juno Burg ansteht.