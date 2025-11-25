Petak-Doppelpack lässt Wallufer Heimserie reißen

Die SG Walluf um Mirko Dimter (oben) und Ruben Monteiro-Carvalho (unten) musste sich RW Hadamar 1:2 geschlagen geben. – Foto: RSCP Photo - Archiv

Walluf. Die Heimserie der SG Walluf ist gerissen. Am Dienstagabend musste sich der Verbandsligist im dritten Anlauf gegen Rot-Weiß Hadamar mit 1:2(1:1) geschlagen geben und verlor erstmals ein Heimspiel in der laufenden Saison.

Dabei starteten die Rheingauer furios in die Partie, der diesmal weder Platz noch Witterungsbedingungen einen Strich durch die Rechnung machten: Maurice Schulz traf nach einem Aufbaufehler der Gäste (3.). Die durch Raoul Petak (4.) blitzschnell antworteten.

"Ich bin nicht unzufrieden über das, was wir abgeliefert haben", sagte Walluf-Coach "Adi" Dworschak, "beim 1:2 haben wir aber nicht als Mannschaft verteidigt". Petak, der in der Jugend unter anderem bei Bayer Leverkusen spielte, war erneut zur Stelle (73.). Für den Lucky-Punch reichte es für die Hausherren nicht. Auch, weil es an Genauigkeit im letzten Drittel haperte. Durch die Verletzung von Felix Prasser beim Aufwärmen (Muskelzerrung) fehlten von der Bank die Offensivoptionen. Nico Hernandez, der an Knieproblemen laboriert, stand ebenfalls nicht zur Verfügung.