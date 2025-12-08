Pessin mit spätem Siegtor, drei Rote Karten bei Groß Kölzig/Gahry

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Germania 90 Berge – RSV Eintracht 1949 II 3:0
Vor 59 Zuschauern zeigte Germania Berge eine konzentrierte und abgeklärte Vorstellung. Schon früh setzte Kevin Lösch ein erstes Ausrufezeichen, als er in der 7. Minute die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Berge am Drücker: Leon Raue verwandelte in der 54. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 2:0. Die Gäste fanden kaum Mittel gegen die stabile Defensive der Hausherren. In der 81. Minute machte erneut Kevin Lösch mit seinem zweiten Treffer alles klar und besiegelte den 3:0-Heimsieg.
SV Ziesar 31 – SV Kloster Lehnin 1:0
Vor 69 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der lange Zeit kein Team entscheidend durchkam. Ziesar arbeitete geduldig und belohnte sich spät: Konrad Dietz traf in der 78. Minute zum entscheidenden 1:0. Kloster Lehnin drängte danach auf den Ausgleich, doch die Gastgeber verteidigten leidenschaftlich und brachten den knappen Sieg über die Zeit.
SG Blau-Weiß Pessin – SG Michendorf II 1:0
Die 70 Zuschauer sahen ein Geduldsspiel, in dem Pessin lange anrannte, aber erst kurz vor Schluss den Durchbruch schaffte. Philipp Kaim traf in der 85. Minute zum erlösenden 1:0 und ließ das Stadion jubeln. Michendorf II musste kurz darauf einen Rückschlag hinnehmen: Lukas Ewert sah in der 88. Minute Gelb-Rot. Pessin brachte die Führung souverän über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimsieg.
Werderaner FC Viktoria 1920 II – SV Dallgow 47
Das Spiel wurde abgesagt.
SG Eintracht Friesack – SpG Groß Glienicke/Seeburg 3:1
Eintracht Friesack erwischte vor 32 Zuschauern einen optimalen Start: Lars Bialosscek verwandelte bereits in der 17. Minute einen Foulelfmeter. Die Gastgeber blieben am Drücker und erhöhten nur acht Minuten später – Julian Krüger schob zum 2:0 ein. Groß Glienicke/Seeburg kam erst spät besser ins Spiel, doch da führte Friesack bereits komfortabel. In der 79. Minute machte Robert Zimmermann mit dem 3:0 scheinbar alles klar, ehe Lasse Busch in der 85. Minute auf 3:1 verkürzte. Am Ende blieb es jedoch beim Heimsieg.
FSV Babelsberg 74 II – Fortuna Babelsberg II 0:2
Im Babelsberger Duell zeigten die Gäste die klarere Spielanlage. Kevin Bo Grundmann traf in der 30. Minute zur Führung, und Luigi Indrieri legte sieben Minuten später das 0:2 nach. 94 Zuschauer sahen eine Partie, in der die Hausherren zwar bemüht waren, aber offensiv zu selten gefährlich wurden. Fortuna Babelsberg II verteidigte stabil und feierte einen souveränen Auswärtssieg.
Bredower SV 47 – SG Geltow
Das Spiel wurde abgesagt.
BSG Stahl Brandenburg II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde 1:1
Vor 73 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Spiel mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Steven Görn brachte Stahl Brandenburg II in der 32. Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach dem Seitenwechsel kam Ketzin/Falkenrehde besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich – Leon Hipp traf schließlich in der 63. Minute zum 1:1. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende blieb es beim Remis.
