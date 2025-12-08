Pessin mit spätem Siegtor, drei Rote Karten bei Groß Kölzig/Gahry

SV Borussia 09 Welzow – SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus 3:5

Ein torreiches Duell, das vor allem in der Anfangsphase komplett gegen Welzow lief. Bereits in der 14. Minute sorgte ein unglückliches Eigentor von Carlo Ramon Knothe für das 0:1. Die Gäste nutzten diesen Schockmoment konsequent: Lars Hanuschka erhöhte in der 19. Minute, ehe Luca Weiz mit einem Doppelpack (26., 51.) scheinbar früh alles klarmachte. Doch Welzow bäumte sich beeindruckend auf. Phillipp Meyer (66.) und Joseph Schuppan (71.) brachten die Gastgeber zurück ins Spiel. Florian Grützner setzte jedoch in der 76. Minute das 2:5, ehe Robert Stranz in der Nachspielzeit auf 3:5 verkürzte. Ein wildes Spiel – mit dem besseren Ende für die Gäste.

BSV Chemie Tschernitz – FSV Spremberg 1895 4:1

Chemie Tschernitz präsentierte sich von Beginn an hellwach und überrollte Spremberg in der Anfangsphase regelrecht. Leon Zschummel traf bereits nach fünf Minuten, Colin Paulitz legte in der 12. Minute nach. Zwar verkürzte Richard Wickord in der 34. Minute, doch danach übernahmen die Gastgeber wieder die Kontrolle. Eric Schwerdtner stellte in der 58. Minute den alten Abstand her, und David Dörry setzte kurz vor Schluss den 4:1-Endstand. Ein souveräner Auftritt der Hausherren.

LSV Neustadt/Spree – 1. FC Guben II 2:2

Vor 64 Zuschauern entwickelte sich ein wechselhaftes Spiel, in dem Neustadt zunächst durch Ronny Kreher (33.) in Führung ging. Doch Guben II drehte die Partie innerhalb weniger Minuten nach der Pause: Zunächst traf Nico Laugks (65.), dann Dennis Diehl (68.). Die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen und wurden belohnt: Gracjan Arkuszewski traf in der 84. Minute zum 2:2. Ein Remis nach einer umkämpften Schlussphase.

SpG Drebkau/Kausche – VfB Cottbus 97 4:3

Für die Zuschauer gab es hier ein Offensivspektakel. Marcel Kujath eröffnete per Foulelfmeter (21.), doch Max Nixdorf glich nur drei Minuten später aus. Fabian Triebeneck stellte noch vor der Pause auf 2:1 für Drebkau/Kausche. Maurice-Andre Stein traf in der 53. Minute zum erneuten Ausgleich, ehe Chris Portmann (68.) und erneut Nixdorf (79.) das Spiel erneut spannend machten. Am Ende brachte Denny Tim Trusch die Gastgeber in der 86. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Ein packender Schlagabtausch bis zum Schluss.

SpG Kahren/Laubsdorf – SV Wacker 09 Ströbitz II 2:2

Ströbitz II erwischte den besseren Start und ging durch Christian Bläsner (26.) sowie Max Pilzecker (35.) 0:2 in Führung. Doch die Gastgeber reagierten und kamen noch vor der Pause durch Nico Adomeit (41.) heran. In der zweiten Halbzeit kämpften beide Teams verbissen – mit dem unglücklichen Ende für Ströbitz II: Ein Eigentor von Maximilian Schulze in der 82. Minute bescherte Kahren/Laubsdorf den Ausgleich. Ein intensives Unentschieden.

SpG Briesen/Dissen – SG Blau-Weiß Schorbus 1:1

Ein taktisch geprägtes Spiel, in dem lange kaum Chancen entstanden. Erst in der 61. Minute brach Danilo Koall den Bann und brachte Schorbus in Führung. Briesen/Dissen antwortete jedoch mit viel Druck und belohnte sich in der 82. Minute durch Christian Dumitru mit dem Ausgleich. Am Ende trennten sich beide Teams 1:1.

SV Fichte Kunersdorf – FSV Viktoria 1897 Cottbus 2:4

Die 105 Zuschauer sahen einen turbulenten Schlagabtausch. Leon Schlott brachte Kunersdorf früh in Führung (15.), doch Marc Woltmann egalisierte in der 24. Minute. Nach der Pause legte Jan Gulbing das 2:1 nach, doch Viktoria konterte stark: Robert Kiesow (68.) und zweimal Patrick Matthieu (77., 83.) drehten das Spiel eindrucksvoll. Ein Auswärtssieg dank einer starken Schlussphase.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SV Eiche Branitz 1:0

Eine hitzige Partie vor 91 Zuschauern, die von intensiven Zweikämpfen und zwei späten Platzverweisen geprägt war. Stephan Klengel erzielte in der 54. Minute das Tor des Tages. Bereits in der 41. Minute hatte die SpG eine Rote Karte gegen Jonas Gryczman verkraften müssen. In der Nachspielzeit flogen dann auch Jonah Wallstein und Paul Kunnig von Branitz mit Rot vom Platz. Trotz Unterzahl verteidigte die SpG den knappen Vorsprung mit Leidenschaft und feierte einen hart erkämpften Sieg.