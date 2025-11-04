Peschel trifft doppel - Häselrieth blickt nach unten

Entsprechend musste der HSV aufpassen, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht frühzeitig zu verlieren. Hoffnung schöpfte der Gastgeber vor dem sogenannten Krisengipfel aus der Rückkehr an die alte Heimstätte am Heiligkreuz – und natürlich aus der parallel stattfindenden Kirmes, die in der Vergangenheit schon öfter für sportlichen Aufschwung gesorgt hatte.
BERICHT in Anlehnung an G. Both
Nach dem Seitenwechsel blieb Ullrich weitgehend beschäftigungslos, da er durch gutes Stellungsspiel viele Situationen früh entschärfte. Während auf Häselriether Seite Michele Happ und Sebastian Diez ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, sorgte erneut Peschel für die Entscheidung. Nach einem starken Solo über die linke Seite ließ er Gegenspieler Sergej Chemissow stehen und traf souverän zum 2:0-Endstand. Schwarz-Rot versuchte noch einmal, Druck aufzubauen, kam in der 72. Minute zu mehreren Abschlüssen im Strafraum – alle wurden jedoch abgeblockt. Auch der Versuch von Patrick Florian wenig später stellte keine Gefahr dar. Der Gastgeber brachte das Ergebnis schließlich sicher über die Zeit. Lediglich Sedric Feldmann suchte in den Schlussminuten noch sein Erfolgserlebnis, verzog aber mehrfach knapp.