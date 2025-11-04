Peschel trifft doppel - Häselrieth blickt nach unten

Dem Tabellenstand entsprechend entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem spielerischem Niveau. Beide Teams bemühten sich zunächst um Kontrolle und Sicherheit im Passspiel, suchten den Weg nach vorn aber meist über lange Bälle. Der Gast hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, doch der „kleine HSV“ zeigte sich im Angriff deutlich effektiver. Schon der erste ernsthafte Vorstoß führte zum Erfolg: Kristian Heyn legte von links auf den völlig freistehenden Niclas Peschel ab, der den Ball flach und präzise neben den linken Pfosten setzte – 1:0. Kurz darauf hätte Peschel fast nachgelegt, als er nach einem Diagonalpass von Leonhard Höfer frei vor Torhüter Philipp-Daniel Meier auftauchte. Aus spitzem Winkel blieb jedoch der Keeper Sieger. Für den größten Applaus des Tages sorgte Patrick Jäger, der vor dem Anpfiff verabschiedet wurde und bereits für beide Vereine aktiv war. Danach kam Sebastian Diez zu mehreren Chancen, vergab aber jeweils knapp – einmal verstolperte er den Ball, ein anderes Mal wurde sein Abschluss noch vor der Linie geklärt. Insgesamt blieb das Spiel in dieser Phase zerfahren, viele lange Bälle und Fehlpässe prägten das Geschehen. Erst kurz vor der Pause wurde Häselrieth gefährlicher, doch Torwart Luca Ullrich klärte zweimal stark – einmal per Fußabwehr im Herauslaufen, kurz darauf gegen Leon Morgenroth aus kurzer Distanz.

Nach dem Seitenwechsel blieb Ullrich weitgehend beschäftigungslos, da er durch gutes Stellungsspiel viele Situationen früh entschärfte. Während auf Häselriether Seite Michele Happ und Sebastian Diez ihre Möglichkeiten ungenutzt ließen, sorgte erneut Peschel für die Entscheidung. Nach einem starken Solo über die linke Seite ließ er Gegenspieler Sergej Chemissow stehen und traf souverän zum 2:0-Endstand. Schwarz-Rot versuchte noch einmal, Druck aufzubauen, kam in der 72. Minute zu mehreren Abschlüssen im Strafraum – alle wurden jedoch abgeblockt. Auch der Versuch von Patrick Florian wenig später stellte keine Gefahr dar. Der Gastgeber brachte das Ergebnis schließlich sicher über die Zeit. Lediglich Sedric Feldmann suchte in den Schlussminuten noch sein Erfolgserlebnis, verzog aber mehrfach knapp.