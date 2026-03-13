Pesch unter Zugzwang – Topspiel in Eilendorf

Der FC Pesch braucht die drei Punkte – Foto: Volker Lemm

Topspiel in Eilendorf Mit Spannung wird das Duell zwischen dem Tabellenführer aus Hennef und dem Viertplatzierten Eilendorf erwartet. Mit nur vier Punkten Differenz zwischen beiden Teams steht ein enges Duell zweier Top-Teams an. Hennefs Trainer Erkan Cihangir macht kein Geheimnis aus der Bedeutung der Partie und stuft sie direkt als das „nächste Topspiel“ ein. „Wir dürfen uns keinen Patzer erlauben“, so Cihangir mit Blick auf die direkten Verfolger. Nach den erfolgreichen letzten Wochen will er den Schwung unbedingt beibehalten: „Wir wollen den Drive aus den letzten Spielen mitnehmen und fahren nach Eilendorf, um die drei Punkte mitzunehmen.“ Trotz der Favoritenrolle als Spitzenreiter begegnet Hennef den Gastgebern mit größtem Respekt. Cihangir erwartet einen „Gegner auf Augenhöhe“, der seinem Team alles abverlangen wird: „Sie werden es uns sicher nicht leicht machen.“ Dennoch überwiegt die Vorfreude auf ein hochklassiges A-Jugend-Match, von dem der Coach überzeugt ist: „Es wird ein tolles Spiel für beide Mannschaften.“ Für Eilendorf bietet sich die große Chance, mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranzurücken.

Vichttal will die Revanche gegen Erfstadt Das Schlusslicht VfL Vichttal empfängt den SC Germania Erftstadt-Lechenich. Während der VfL den Anschluss an das rettende Ufer sucht, will Germania Erftstadt die lange Auswärtsreise nutzen, um endlich die ersten Zähler der Rückrunde einzufahren. An das Hinspiel haben vor allem die Gäste gute Erinnerungen. Vichttals Trainer Imad Laadim blickt mit einer klaren Mission auf das Spiel. Die deutliche Hinspielniederlage schmerzt noch immer: „Im Hinspiel haben wir als Kollektiv nicht unsere Leistung gebracht, das wissen wir auch. Wir wollen es diesmal besser machen“, so Laadim kämpferisch. Er fordert von seinen Schützlingen eine Reaktion: „Vor heimischer Kulisse müssen wir von der ersten Minute an konzentriert sein, Einsatz zeigen und als Team geschlossen auftreten. Wenn jeder seine Aufgabe erfüllt, können wir das Hinspiel wieder gut machen.“ Doch auch auf der Gegenseite ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Germania-Coach Dustin Esser warnt davor, den Tabellenplatz der Gastgeber als Maßstab zu nehmen: „Vichttal hat sich in dieser Saison nur selten schwach präsentiert und viele Spiele äußerst knapp gestaltet. Uns erwartet ein enorm schweres Auswärtsspiel.“ Für Esser steht fest, dass sein Team an die Schmerzgrenze gehen muss: „Mit nur 70 oder 80 Prozent Einsatz kann man gegen niemanden in dieser Liga etwas holen.“ Die Zielsetzung für die Germania ist dennoch klar: Die Heimreise soll nicht mit leeren Händen angetreten werden.

Hürth will Bonn ärgern Die Ausgangslage könnte kaum unterschiedlicher sein. Während die Bonner als Tabellenzweiter – punktgleich mit Spitzenreiter Hennef – jeden Zähler für die Meisterschaft brauchen, will Hürth nach einer bisher wechselhaften Saison zeigen, dass sie an einem guten Tag jedem Spitzenteam gefährlich werden können. Hürths Trainer Ilyas Taha sieht seine Mannschaft für dieses Highlight bestens gerüstet. Die Rollenverteilung ist zwar klar, doch genau darin liegt für ihn der Reiz. „Gegen Bonn brauchen wir keine Extra-Motivation“, stellt Taha unmissverständlich klar. Das Wissen um die Qualität des Gegners scheint die Sinne bei seinen Spielern eher zu schärfen. Um gegen die offensivstarken Bonner (bereits 48 Saisontore) zu bestehen, setzt der Hürther Coach auf eine fokussierte Herangehensweise: „Wir brauchen Klarheit, Mut und Intensität.“ Für den Bonner SC ist die Partie in Hürth eine Pflichtaufgabe auf dem Weg nach oben, doch der FC Hürth brennt darauf, dem Favoriten mit mutigem Offensivfußball ein Bein zu stellen.

Kann sich Königsforst oben festbeißen? Am Samstag empfängt der FC Rheinsüd Köln den TuS Blau-Weiß Königsdorf. Während die Gastgeber nach Stabilität suchen, reist Königsdorf mit klaren Ambitionen an, um das Führungsduo aus Hennef und Bonn weiter unter Druck zu setzen. Rheinsüds Trainer Carsten Kerkhoff nimmt seine Mannschaft nach den letzten Auftritten in die Pflicht. Er fordert vor allem Konstanz über die volle Distanz: „Wir wollen diesmal über zwei Halbzeiten unsere Widerstandsfähigkeit zeigen – das ist uns zuletzt nicht gelungen.“ Um gegen den Tabellendritten erfolgreich zu sein, sieht Kerkhoff besonders im Spiel nach vorne Verbesserungsbedarf: „Im Offensivspiel müssen wir unsere technischen Fehler reduzieren.“ Gelingt dies, sieht er gute Chancen, im nunmehr dritten Duell der Saison gegen die Blau-Weißen endlich als Sieger vom Platz zu gehen. Königsdorfs Coach Ufuk Balik stellt sich derweil auf ein Geduldsspiel und harte körperliche Arbeit ein: „Rheinsüd kommt über ihre Körperlichkeit. Es wird erneut ein hartes Stück Arbeit für uns, denn es gibt keine einfachen Spiele in dieser Liga.“ Die Zielsetzung beim TuS ist jedoch kompromisslos offensiv. Man will nicht nur den Abstand nach unten vergrößern, um frühzeitig Planungssicherheit für die Aufstiegsrelegation zu haben, sondern auch den Kontakt zur absoluten Spitze halten. „Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel und möchten die drei Punkte holen“, so Balik selbstbewusst.

Bergisch Gladbach empfängt Troisdorf Gladbach-Trainer Simon Felser blickt mit einer Portion Extra-Motivation auf die Partie. Das letzte Wochenende steckt ihm noch ein wenig in den Knochen: „Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Deutz wollen wir zu Hause wieder drei Punkte holen“, so die klare Zielsetzung des Coaches. Dass dies kein Selbstläufer wird, weiß man in Bergisch Gladbach jedoch nur zu gut. Die Erinnerung an das erste Aufeinandertreffen der Saison dient als Warnung: „Im Hinspiel haben wir die Qualität von Troisdorf gesehen“, mahnt Felser. Um die Punkte an der Strunde zu behalten, fordert er von seinem Team die totale Bereitschaft: „Deswegen müssen wir alles in die Waagschale werfen.“ Für beide Teams ist es eine richtungsweisende Partie: Schafft Gladbach den Sprung zurück in die Top-Vier oder beweist Troisdorf erneut seine Qualitäten als unangenehmer Gegner?

Pesch unter Druck Der FC Pesch empfängt die Sportvereinigung Deutz 05. Für die Gastgeber geht es um alles. Im Kampf gegen den Abstieg braucht Pesch dringend Punkte, um nicht den Anschluss zu verlieren. Doch mit Deutz kommt ein Gegner mit guter Form. Pesch-Coach Yavuz Günay ordnet die Partie unmissverständlich ein: „Das Spiel ist für uns richtungsweisend.“ Er weiß genau, welcher Brocken da auf seine Mannschaft zukommt, denn die Gäste strotzen derzeit vor Selbstvertrauen. „Deutz kommt mit breiter Brust, da sie noch kein Spiel in der Rückrunde verloren haben“, warnt Günay. Trotz des Respekts setzt er auf den Heimvorteil: „Es wird ein sehr schweres Spiel, aber wir spielen zu Hause und möchten so gut wie es geht dagegenhalten.“ Auch auf Deutzer Seite ist man trotz der aktuellen Erfolgsserie gewarnt. Trainer Mehmet Isik erwartet alles andere als einen Spaziergang im Kölner Norden: „Es wird ein schwieriges Auswärtsspiel. Pesch gibt zu Hause immer Vollgas.“ Um die weiße Weste der Rückrunde zu wahren, fordert Isik von seinen Jungs absolute Disziplin über die volle Distanz: „Wir müssen von Beginn an hochkonzentriert sein und über die gesamten 90 Minuten fokussiert bleiben.“ Schafft Pesch den Befreiungsschlag vor eigenem Publikum oder setzt Deutz 05 seinen beeindruckenden Lauf fort?