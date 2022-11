Pesch und Arnoldsweiler holen einen Punkt, Beeck marschiert weiter Mittelrheinliga: So lief der 14. Spieltag.

In der Mittelrheinliga gab es am Wochenende keine Überraschungen. Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt, die Verfolger FC Hennef, VfL Vichttal und Eintracht Hohkeppel siegten ebenfalls. In den unteren Tabellenregionen konnte Viktoria Arnoldsweiler einen Punkt im Derby gegen Borussia Freialdenhoven sicher, ebenso wie der FC Pesch gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln.