Pesch mit weiteren Zugängen

Erstgenannter kommt vom Liga-Konkurrenten SpVg Porz 1919, bei der er in der vergangenen Spielzeit in 22 Partien vier Treffer und eine Vorlage beisteuerte. Nach seiner Zeit beim FC Hennef 05 zog es ihn in die B-Jugend-Mannschaft des FC Viktoria Köln. Sein letztes Jahr im Jugendbereich verbrachte der 23-Jährige allerdings bei der Sportvereinigung Deutz 05, bei der er während seiner letzten A-Jugend-Saison elf Mal in der Mittelrheinliga eingesetzt wurde und sogar einen Treffer erzielen konnte. Über die Stationen SV Bergisch Gladbach 09, 1. FC Spich und Porz landete er schlussendlich bei Pesch. Mit 62 Mittelrheinliga-Spielen und 18 Landesliga-Duellen sammelte Müller schon einiges an Erfahrung im Seniorenbereich.

Yildiz mit Pescher Vergangenheit

Ein weiterer Zugang ist Ergün Yildiz. Seine Jugendzeit verbrachte der 27-Jährige in großen Teilen bei Alemannia Aachen. Dort überzeugte er mit einigen Scorern, wie zum Beispiel in der Saison 2014/15 in der U-19 Mittelrheinliga, in der 20 Scorer in 19 Begegnungen sammelte. Für das letzte Jahr in der Jugendabteilung entschied er sich für einen Wechsel zu Fortuna Köln. Seine Karriere im Herrenbereich startete der Angreifer beim FC Hürth. Von da aus ging es zum TV Herkenrath, bei dem er jedoch kein Pflichtspiel absolvierte und so zog es ihn nach Pesch. In 37 Duellen erzielte Yildiz 24 Tore und legte weitere Elf vor. Nach drei erfolgreichen Spielzeiten beim FC wagte er den Schritt in die Regionalliga West: Er wechselte zu seinem Jugendverein Alemannia Aachen. Allerdings knüpfte er dort nicht an die glorreichen alten Jahre an und so entschied er sich nach nur einer Saison für den Bonner SC. Dort hatte er nach 25 Spielen ganze 18 Scorer auf dem Konto. Die darauffolgende Zeit beim FV Bonn-Endenich war jedoch nicht erfolgreich und so entschied er sich zur alten Wirkungsstätte zurückzukehren.

Auf die schmerzhaften Abgänge reagierte Pesch nun mit sieben Neuverpflichtungen. Ob noch weitere folgen werden, werden die kommenden Wochen zeigen.