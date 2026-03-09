Pesch entscheidet Derby für TV Kalkum-Wittlaer

Als das sportliche Werk verrichtet war, durfte Nico Pesch im Kreise seiner Teamkollegen auch noch seine Gesangskünste unter Beweis zu stellen. Nach dem 1:0-Derbysieg über den Lohausener SV stimmte der Kapitän des TV Kalkum-Wittlaer das obligatorische Siegerlied ein. „Das hat sich Nico heute einfach verdient“, meinte Wittlaers Trainer Navid Fazeli.
Recht hatte er. Schließlich war es Pesch persönlich, der ein unspektakuläres Nachbarschaftsduell mit seinem Treffer entschied (74.). „Nico spielt seit der Bambini für diesen Klub. Er war noch nie woanders. Kein anderer versteht dieses Derby so gut wie er. Daher hat es mich für ihn natürlich gefreut, dass er heute in die Rolle des Matchwinners geschlüpft ist“, gab Fazeli Einblick in sein Inneres.
Aufseiten der siegreichen Gastgeber übertünchte Peschs achter Saisontreffer so manchen Mangel. „Es war heute leider nicht die Fußballparty, die ich mir im Vorfeld erhofft hatte. Lohausen war im ersten Abschnitt besser. Nach dem Seitenwechsel waren wir es dann, die den Sieg etwas mehr wollten“, meinte Fazeli.
Der Lohn für den dritten „Dreier“ in Serie sind nunmehr fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang 15. Zudem liegt Wittlaer plötzlich auch nur noch einen Punkt hinter dem bezwungenenLokalrivalen. Dessen Trainer Nikos Tsakiris richtete den Blick nach Spielschluss auch in den Rückspiegel. „Natürlich müssen wir nun auch nach hinten schauen“, meinte der Grieche, ohne in Panik zu verfallen. „Das Ergebnis heute spiegelt nicht die Kräfteverhältnisse wider. Wittlaer hatte aus dem Spiel heraus keine Chance. Bezeichnenderweise kassieren wir das Gegentor nach einer Ecke“, führte Tsakiris aus.
In den kommenden beiden Wochen kann und muss es der LSV wieder besser machen. Dann geht es zu Hause gegen Rhenania Hochdahl und beim SV Hösel erneut gegen zwei direkte Konkurrenten. Punktet Lohausen in diesen Spielen, dürfte es ein ruhiger Saisonschlussspurt am Neusser Weg werden.
Die kommenden Aufgaben muss der LSV aber ohne Marlon Hettwer angehen. Der 26-Jährige handelte sich in der Nachspielzeit noch die Rote Karte ein. „Das war eine vertretbare Entscheidung“, meinte Tsakiris. Ein bitterer Abschluss eines bitteren Nachmittags aus Lohauser Sicht.