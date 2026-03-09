Pesch entscheidet Derby für TV Kalkum-Wittlaer Ein Treffer von Kapitän Nico Pesch entscheidet das Nachbarschaftsduell: Der TV Kalkum-Wittlaer gewinnt das Derby gegen den Lohausener SV mit 1:0 und feiert den dritten Sieg in Serie. Während Wittlaer im Abstiegskampf Luft bekommt, muss Lohausen nach der N von Marcus Giesenfeld · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Nico Pesch hat den Siegtreffer erzielt. – Foto: Johannes Stock

Als das sportliche Werk verrichtet war, durfte Nico Pesch im Kreise seiner Teamkollegen auch noch seine Gesangskünste unter Beweis zu stellen. Nach dem 1:0-Derbysieg über den Lohausener SV stimmte der Kapitän des TV Kalkum-Wittlaer das obligatorische Siegerlied ein. „Das hat sich Nico heute einfach verdient“, meinte Wittlaers Trainer Navid Fazeli.

Recht hatte er. Schließlich war es Pesch persönlich, der ein unspektakuläres Nachbarschaftsduell mit seinem Treffer entschied (74.). „Nico spielt seit der Bambini für diesen Klub. Er war noch nie woanders. Kein anderer versteht dieses Derby so gut wie er. Daher hat es mich für ihn natürlich gefreut, dass er heute in die Rolle des Matchwinners geschlüpft ist“, gab Fazeli Einblick in sein Inneres. Treffer übertüncht Mängel Aufseiten der siegreichen Gastgeber übertünchte Peschs achter Saisontreffer so manchen Mangel. „Es war heute leider nicht die Fußballparty, die ich mir im Vorfeld erhofft hatte. Lohausen war im ersten Abschnitt besser. Nach dem Seitenwechsel waren wir es dann, die den Sieg etwas mehr wollten“, meinte Fazeli.