Pesch bleibt Mittelrheinligist: "Jetzt will ich vom Fußball nix hören"

Mit einem konzentrierten Auftritt beim bereits abgestiegenen FC Union Schafhausen hat sich der FC Pesch am letzten Spieltag der Mittelrheinliga den Klassenerhalt gesichert. Der 2:0-Auswärtssieg war gleichzeitig ein Spiegelbild der letzten Wochen: solide, engagiert, nervenstark. Am Ende reicht es für Rang 13 – und das große Durchatmen.

Schon früh stellte Iskender Papazoglu mit dem 0:1 (9.) die Weichen. In der 69. Minute sorgte Maik Marquardt für die Vorentscheidung – das 0:2 war gleichzeitig das Ticket für eine weitere Spielzeit in der Mittelrheinliga. Rund 300 Zuschauer sahen eine beherzte Pesch-Elf, die sich gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Schafhausen nichts mehr nehmen ließ.

Keseroglu sprach auch über die schwierige Rückrunde: „Wir sind verdient in der Liga geblieben. Wir haben es in den letzten Wochen ein bisschen spannend gemacht, aber es hatte seine Gründe, das müssen wir aufarbeiten. Wir wissen auch, warum es dazu kam.“ Die Erkenntnis: Die Konkurrenz war stärker als in den Vorjahren. „Wir hätten eigentlich schon früher quasi die Klasse sichern können, aber in der Liga sind auch keine Gurkengruppen. Und die Liga war sehr ausgeglichen dieses Jahr, wenn am letzten Spieltag noch vier oder fünf Vereine absteigen können.“