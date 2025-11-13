Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pescara präsentiert Giorgio Gorgone als Cheftrainer
Giorgio Gorgone ist neuer Cheftrainer bei Delfino Pescara in der italienischen Serie B. Der 49-jährige ehemalige Pescara-Mittelfeldspieler übernimmt den Posten nach der Entlassung von Vincenzo Vivarini, der nach einer Heimniederlage gegen Monza seinen Platz räumen musste. Gorgone, der zuletzt Lucchese in der Serie C trainierte, wird seine erste Erfahrung als Trainer in der Serie B sammeln.
Er hat einen Vertrag bis Juni 2026 mit der Option auf Verlängerung, falls Pescara den Klassenerhalt schafft. Vor seiner Trainerkarriere war er unter anderem als Assistent bei mehreren Vereinen wie Frosinone, Bari und Palermo tätig. Der Sportdirektor Pasquale Foggia und Präsident Daniele Sebastiani zeigten sich überzeugt von der Verpflichtung.