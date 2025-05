Peruzzi und der FV Biberach gehen in der neuen Saison getrennte Wege

Trotz sportlicher Stabilität und eines beachtlichen Laufes in der Abstiegsrunde der Landesliga, Staffel 4, wird Florian Peruzzi den FV Biberach am Saisonende verlassen. Das bestätigte der Verein in einer offiziellen Mitteilung. Die Entscheidung kommt überraschend – nicht zuletzt, weil sich beide Seiten erst vor wenigen Wochen auf eine Vertragsverlängerung verständigt hatten. Peruzzi, der die Mannschaft zur Winterpause übernommen hatte, holte seither in 13 Spielen acht Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage. Außerdem ist Francesco Iaconisi nicht mehr sportlicher Leiter beim FV Biberach, er hatte Mitte April diesen Jahres zusammen mit Salvatore Moscatello den Posten übernommen.