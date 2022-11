PERUZZI GEHT !

Rücktritt:



Am Freitag wurden wir von unserem bisherigen Trainer der 1. Mannschaft Florian Peruzzi über seinen Rücktritt informiert.

Als Rücktrittsgrund wurde uns privater Grund genannt.

Wir waren darüber überrascht und konnten sein Handeln nicht nachvollziehen.

Die wahren Gründe für seinen Abgang erfuhren wir über die Zeitung.

Es ist schade, dass wir es so erfahren mussten.



Seinen Rücktritt akzeptieren wir und bedanken uns für seinen kurzen Einsatz und Engagement beim FC Blaubeuren.



Bis auf weiteres wird der bisherige Co-Trainer Dogan Agvaz als Interimstrainer die 1. Mannschaft übernehmen.



Über die Zukunft wie es in dem Trainerposten weitergeht, müssen wir intern besprechen. Jetzt wollen wir erstmal Ruhe in den Verein bekommen und auf die bevorstehenden Spiele konzentrieren.

Den ersten Weg konnten die Jungs auch mit einem torreichen Sieg am Samstag gegen SV Waldhausen machen.



Leider ist es bei uns nicht wie bei vielen anderen Vereinen, dass die Gegebenheiten perfekt sind und alles an Ort und Stelle ist. Für den Verein, für die Mannschaften, für die Spieler, Trainer und Betreuer wird alles Mögliche getan, damit jeder hier erfolgreich und zufrieden miteinander arbeiten kann.

Mit dieser Konstellation wird vorher jeder informiert und es nicht immer einfach ist.