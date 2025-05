Perspektivwechsel mit Substanz

– Foto: Horst Vogler

Während andere Clubs die Sommerpause vor allem für externe Transfers nutzen, schlägt der BSV Schwarz-Weiß Rehden einen konsequenten Weg der internen Kaderpflege ein: Mit der Beförderung von Jannis Harzmeier (18) und Daniel Jung (17) aus dem eigenen JFV in den Oberliga-Kader dokumentieren Trainer Kristian Arambasic und Sportvorstand Markus Kompp die strategische Bedeutung der Nachwuchsarbeit – und setzen ein Zeichen in Richtung nachhaltiger Kaderentwicklung.

„Es ist großartig zu sehen, wie sich die Jungs entwickeln und bereit sind, sich auf dem nächsten Level zu beweisen“, sagt Cheftrainer Kristian Arambasic, der beide Talente bereits in Testspielen eng begleiten konnte. Und: Er bleibt sich treu. Arambasic, seit Jahren bekannt für seine systematische Förderung junger Spieler, will beide behutsam, aber zielgerichtet an die Anforderungen der Oberliga heranführen. Dabei setzt er nicht auf reine Symbolik, sondern auf echte Konkurrenzfähigkeit: „Jannis bringt eine starke Einstellung zum Fußball mit“, sagt er über den Rechtsverteidiger Harzmeier, der „ein ernsthafter Herausforderer“ für die Position werden soll. Noch stärker fällt das Lob für Daniel Jung aus. Arambasic spricht von einer „besonderen Fähigkeit“, dem richtigen Gespür für vertikale Pässe. „Solche Spielintelligenz kann man nicht trainieren.“ Der 17-Jährige wird als mutiger, technisch versierter Sechser beschrieben, der „trotz seines jungen Alters mithalten“ könne. Solche Worte kommen bei Arambasic nicht leichtfertig – sie sind ein Vertrauensbeweis.

Rehdens DNA: Nachwuchs als Fundament Sportvorstand Markus Kompp ordnet die Entwicklung klar in die Vereinsstrategie ein: „Diese positive Entwicklung ist ein Zeichen für die erfolgreiche Arbeit unseres Nachwuchses.“ Und tatsächlich: In Zeiten, in denen viele Oberligisten zunehmend auf externe Routiniers setzen, ist Rehdens Weg bemerkenswert. Der JFV, über Jahre mit Geduld aufgebaut, trägt jetzt systematisch Früchte – mit Spielern, die sportlich wie charakterlich zum Verein passen.