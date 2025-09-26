Perspektivspieler aus Malawi: Mwisho Mhango wechselt zu Hannover 96

Hannover 96 hat mit Mwisho Mhango ein vielversprechendes Talent aus Malawi unter Vertrag genommen. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt von der Ascent Soccer Academy aus seinem Heimatland nach Niedersachsen und erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2030.

Da ein Wechsel aus Drittstaaten erst ab Volljährigkeit möglich ist, konnte der Transfer erst nach Mhangos 18. Geburtstag vollzogen werden.

„Mwisho ist ein Potenzialspieler, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist und für die Position sehr spannende Anlagen mitbringt“, erklärte 96-Geschäftsführer Marcus Mann. Bereits im Frühjahr hatte Mhango ein mehrwöchiges Probetraining in der 96-Akademie absolviert – das Urteil war eindeutig: „Wir wollten gerne mit ihm arbeiten.“

Zunächst wird Mhango im Internat der 96-Akademie wohnen. In einer dreimonatigen Integrationsphase soll er sich an das neue Umfeld gewöhnen und überwiegend mit dem Profiteam trainieren. Ab Januar 2026 wäre er auch spielberechtigt für den Lizenzkader.

Da er als Nicht-EU-Spieler für die U23 in der Regionalliga Nord nicht spielberechtigt ist, schließt der Klub auch eine Leihe nicht aus. „Wir lassen ihn erst einmal ganz in Ruhe ankommen und schauen im Winter, was das Beste für seine Entwicklung ist“, so Mann.

International erfahren

Mhango ist Juniorennationalspieler Malawis und nahm an der U17-Afrikameisterschaft 2022 sowie der U20-Ausgabe 2024 teil.

„Der Beginn meines Weges“

In einem ersten Statement zeigte sich der 18-Jährige hochmotiviert:

„Ich habe immer davon geträumt, nach Europa zu kommen, um Fußball zu spielen. Ich weiß, dass ich meine Familie und die Menschen, die mich begleitet haben, stolz mache. Aber das ist erst der Anfang.“

Er betonte, dass er sich bewusst für Hannover 96 entschieden habe: „Hier hatte ich mit Abstand das beste Gefühl.“

Fünf Fakten zu Mwisho Mhango

🟢 Ankunft: Seit Dienstag in Hannover – bereits medizinisch getestet und offiziell vorgestellt.

📺 Hobby: Liebt es, Serien zu schauen – sein Favorit: Peaky Blinders.

⭐ Vorbild: Ricardo Quaresma – besonders wegen dessen Kreativität auf dem Platz.

👨‍👩‍👧‍👦 Familie: Jüngstes von sechs Kindern, aufgewachsen in Malawi.

🌍 Historisch: Erst der zweite Spieler aus Malawi im deutschen Profifußball – nach Daniel Chitsulo.