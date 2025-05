Perspektive Bezirksoberliga: Wir suchen leistungsorientierte Talente

Zur neuen Saison 2025/26 wird die JFG Schwarze Laber mit der C-Jugend (Jahrgänge 2012/2011), B-Jugend (2010/2009) und voraussichtlich auch mit der D-Jugend in der Bezirksoberliga antreten – eines der höchsten regionalen Spielniveaus im Jugendbereich.

Die JFG ist tief in der Region verankert – im Labertal und darüber hinaus. Gleichzeitig profitieren Spieler von der engen Zusammenarbeit mit DFB-Stützpunkten und haben nachgewiesen den Sprung in die Regionalauswahl und Nachwuchsleistungszentren (NLZ) geschafft.

„Wir sehen uns klar als Vorstufe in den professionellen Fußball – mit Anbindung an Bundesliga-NLZ und DFB-Stützpunkte. So sieht es auch die DFB-Jugendordnung vor – und der BFV setzt das jetzt konsequent um.“

Neben lokalen Stammvereinen kooperiert die JFG auch mit Partnern über Bayern hinaus, wie z. B. Hochlar 28 aus Recklinghausen – ein Verein mit moderner Kunstrasenanlage und gezieltem Talententwicklungsprogramm. Diese Zusammenarbeit ermöglicht gegenseitige Hospitationen, Trainerimpulse und Einblicke in leistungsstarke Strukturen. Ebenso besteht eine enge Kooperation mit dem Gymnasium Parsberg, an dem interessierte Schüler erste Schritte in der Trainerausbildung gehen und sich aktiv bei der JFG einbringen können.

„Partnerschaften wie mit Hochlar 28, dem SSV Jahn Regensburg oder dem Gymnasium Parsberg zeigen: Unsere JFG ist sportlich, strukturell und pädagogisch relevant – auch über die Region hinaus.“

Vom Jugendfußball in den Herrenbereich – unser langfristiges Ziel

Die JFG Schwarze Laber begleitet ihre Spieler nicht nur durch die Jugend – sie bereitet sie gezielt auf den nächsten Schritt vor: den Übergang in den Herrenbereich. Gemeinsam mit unseren Stammvereinen schaffen wir dafür optimale Bedingungen.

Spieler erhalten nicht nur technisch-taktisches Rüstzeug, sondern auch körperliche Stabilität, mentale Stärke und Spielpraxis auf gutem Niveau. Wer bei uns die Jugend durchläuft, hat alle Voraussetzungen, in Kreisliga, Bezirksliga oder Landesliga anzukommen – und dort zu bestehen.

„Unsere besten Jungs landen nicht irgendwo – sie bleiben im Fußball. Und genau das ist echte Nachwuchsarbeit.“

Die BFV-Neuregelung zur Jugendordnung sieht ab der Saison 2025/26 klare Begrenzungen vor: In der B- und A-Jugend dürfen nur noch zwei Mannschaften pro Verein gemeldet werden, in der C-Jugend bis zu drei und in der D-Jugend bis zu vier. Weitergehende Ausnahmen sind nicht vorgesehen.

„Diese Reform stärkt Vereine, die sportlich und strukturell gut arbeiten. Genau dort sehen wir uns – die JFG Schwarze Laber steht seit Jahren für gezielte Talentförderung.“

Förderung, die wirkt:

Fördertraining für Spezialpositionen (z. B. Torhüter)

Turniere & Sichtung durch DFB-Stützpunkte

Trainerbildung & NLZ-Kontakte

Spieler aktiv in der Regionalauswahl

Jetzt zum Probetraining anmelden!

C-Jugend (2012/2011): Montag, 17:30 Uhr – SV Lupburg

B-Jugend (2010/2009): Montag, 18:00 Uhr – TSV Hohenfels

Weitere Infos: www.jfgschwarzelaber.de

JFG Schwarze Laber – Fußball. Gemeinschaft. Erfolg. Und die besten Talente aus der Region.