»Personifizierter SVS«: Gallmaier verlängert und bleibt "Co"

Seit mittlerweile 13 Jahren schnürt Gallmaier die Fußballschuhe für seinen Herzensverein, zwei Jahre davon bereits in Doppelfunktion als Co-Trainer. In einer Zeit, in der sich der SVS inmitten eines Generationswechsels befindet, ist die Erfahrung von "Galle“ Gold wert. Die nackten Zahlen seiner bisherigen Ära am Reuthinger Weg lesen sich wie eine Legende:

Markus Gallmaier zur Verlängerung: "Der SVS ist für mich viel mehr als nur ein Verein – es ist Familie. Nach 13 Jahren am Reuthinger Weg brennt das Feuer immer noch wie am ersten Tag. Wir haben eine spannende Truppe mit viel Potenzial, und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die jungen Spieler zu führen und den Verein sportlich weiterzuentwickeln. Solange ich der Mannschaft helfen kann, gebe ich alles für Grün-Weiß.“

Mit der Verlängerung von Gallmaier ist das Team hinter der Mannschaft nun komplett besetzt. Der SV Schalding-Heining setzt dabei auf eine Mischung aus bewährten Kräften und gezielten Verstärkungen:

Der stellvertretende Vorstand Markus Clemens zeigt sich über die Zusage sichtlich glücklich und findet deutliche Worte für die Bedeutung der Personalie: "Markus Gallmaier ist der personifizierte SVS. Seine sportliche Qualität ist herausragend – Galle zählt zu den ganz Großen im bayerischen Amateurfußball, und das über mittlerweile knapp 15 Jahre hinweg. Darüber hinaus schlägt sein Herz grün-weiß. Seine Verbundenheit zu 'seinem SVS' ist in der heutigen Zeit eine absolute Ausnahme. Daher sind wir sehr glücklich, dass er auch in Zukunft Teil der Mannschaft und Teil des Trainerteams sein wird.“