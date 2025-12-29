Personeller Wechsel beim Landesligisten

Beim Angermünder FC, der in der Landesliga Nord auf dem 15. Tabellenplatz steht, wird es einen personellen Wechsel geben. Dies teilt der Verein auf Instagram dazu mit:

Es ist schon ein Weilchen her, dass unsere sportliche Leitung für den Männerbereich eine Veränderung erfuhr. Unser sportlicher Leiter, Jörg Gehrike, wird seitdem durch Ian Beckmann unterstützt. Mit dem Jahr 2026 wird der nächste Schritt vollzogen, Gehrike übergibt nun vollends diese Aufgabe an seinen Nachfolger.

Dank der sehr intensiven Arbeit und praktisch auch „Ansprechpartner für alles“ in den letzten Jahren baute Gehrike ein Team auf, welches Saison für Saison und Stück für Stück die Spitze in der Landesklasse erreichte und nun im Sommer aufstieg. Gespräche mit Spielern, Verantwortlichen im Präsidium und Trainerstab – es ging stets um das Vorankommen der Männermannschaft, auch Rückschläge gehörten dazu. So passte nicht jeder Spieler ins Team, gab es nicht immer die gleichen Meinungen in der Ausrichtung, das sind alles normale „Geschichten“. Jedoch, der AFC steht nun in der Landesliga und hat noch berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Das Präsidium des AFC dankt Jörg Gehrike für sein Engagement sowie die Unterstützung auf schwierigen Wegen und wünscht seinem Nachfolger Ian Beckmann ein stets glückliches Händchen.