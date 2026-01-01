Personeller Umbruch mit bewährtem Trainerteam beim FC Löffingen

Mit vier Siegen vor der Winterpause spielte sich der FC Löffingen ins Vorderfeld der Fußball-Bezirksliga. Coach Tobias Urban wird den Weg fortsetzen und hat mit seinen beiden Co-Trainern verlängert.

Die drei Mann von der Trainerbank bleiben an Bord: In dieser Woche gab der FC Löffingen bekannt, die sportlichen Geschicke auch in der kommenden Saison Chefcoach Tobias Urban und seinen Mitstreitern Ignazio Curia sowie Gerold Happle anzuvertrauen. Die Gespräche zwischen dem Trainer-Trio und den Entscheidungsträgern des Vereins müssen wohl reine Formsache gewesen sein. "Es war relativ schnell klar, dass wir den Weg weiter gemeinsam gehen wollen", erzählt Urban, der sich über das darin erkennbare Vertrauen freut, ebenso über die Zusage seiner Kollegen.

Lange gegrübelt hat Urban also nicht. Überhaupt gehört er zu den Dauerläufern, wenn es um den Trainerjob geht, kurzfristige Engagements sind nicht seine Sache, "auch wenn es insgesamt eher anstrengender wird und man sich manchmal fragt, was man sich damit so antut", sagt der Coach und lächelt.