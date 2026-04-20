Personeller Engpass: "Wechsel waren nicht mehr möglich" Tabellensechster bezwingt den Dritten klar – Gäste bleiben bei 38 Punkten stehen von red · Heute, 15:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Mit einem konzentrierten Auftritt und einem Doppelschlag kurz vor der Pause entscheidet der VfL Leiferde das Duell gegen den BSC Acosta II für sich. Die Gäste verlieren im Aufstiegsrennen weiter an Boden.

Der VfL Leiferde hat am 24. Spieltag ein Zeichen gesetzt und den Tabellendritten BSC Acosta II mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft festigt damit ihren sechsten Tabellenplatz und verbessert sich auf 33 Punkte, während die Gäste bei 38 Zählern verharren. Die Partie blieb zunächst lange ausgeglichen, ehe Leiferde kurz vor der Halbzeit entscheidend zuschlug. Pospiech traf in der 44. Minute zur Führung und legte nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer nach (45.). Dieser Doppelschlag stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dem BSC Acosta II die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu finden. Paul Niebuhr scheiterte jedoch nach einem Solo am möglichen Anschlusstreffer. Im direkten Gegenzug nutzte Leiferde die sich bietende Situation konsequent: Blümel erhöhte in der 52. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung. Leiferde präsentierte sich in den entscheidenden Momenten effizient und nutzte die Schwächen der Gäste konsequent aus.