Personeller Engpass: "Wechsel waren nicht mehr möglich"

Mit einem konzentrierten Auftritt und einem Doppelschlag kurz vor der Pause entscheidet der VfL Leiferde das Duell gegen den BSC Acosta II für sich. Die Gäste verlieren im Aufstiegsrennen weiter an Boden.
Der VfL Leiferde hat am 24. Spieltag ein Zeichen gesetzt und den Tabellendritten BSC Acosta II mit 3:0 besiegt. Die Mannschaft festigt damit ihren sechsten Tabellenplatz und verbessert sich auf 33 Punkte, während die Gäste bei 38 Zählern verharren.
Die Partie blieb zunächst lange ausgeglichen, ehe Leiferde kurz vor der Halbzeit entscheidend zuschlug. Pospiech traf in der 44. Minute zur Führung und legte nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer nach (45.). Dieser Doppelschlag stellte die Weichen für den weiteren Spielverlauf.
Nach dem Seitenwechsel bot sich dem BSC Acosta II die Möglichkeit, zurück ins Spiel zu finden. Paul Niebuhr scheiterte jedoch nach einem Solo am möglichen Anschlusstreffer. Im direkten Gegenzug nutzte Leiferde die sich bietende Situation konsequent: Blümel erhöhte in der 52. Minute auf 3:0 und sorgte damit früh für die Vorentscheidung.
Leiferde präsentierte sich in den entscheidenden Momenten effizient und nutzte die Schwächen der Gäste konsequent aus.
Die Gäste reisten unter schwierigen Voraussetzungen an. Trainer Uwe Stucki verwies nach der Partie auf die angespannte Personalsituation: „Leiferde ging durch einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit 2:0 in Führung. Nach dem Wechsel haben wir durch Paul Niebuhr nach einem Solo die Chance zum Anschluss, bekommen aber sofort im Gegenzug das 3:0. Personelle Wechsel waren nicht mehr möglich, weil wir die Ü32 im Kampf um die Meisterschaft mit vier Spielern und die 1. Herren im Abstiegskampf mit zwei Spielern unterstützt haben.“
Die eingeschränkten Wechselmöglichkeiten wirkten sich insbesondere in der zweiten Halbzeit aus.
Für den VfL Leiferde bedeutet der Erfolg einen stabilen Platz im oberen Mittelfeld. Mit nun 33 Punkten beträgt der Rückstand auf die Spitzengruppe weiterhin einige Zähler, doch der Abstand nach unten bleibt komfortabel.
Der BSC Acosta II hingegen verpasst es, im Aufstiegsrennen Boden gutzumachen. Als Tabellendritter liegt die Mannschaft nun hinter dem TSV Wendezelle (48 Punkte) und bleibt punktgleich mit dem viertplatzierten TSV Germania Lamme (38 Punkte), der bei einem Spiel weniger aufschließen kann.
Die klare Niederlage unterstreicht die aktuellen Schwierigkeiten der Gäste – nicht zuletzt aufgrund der personellen Situation.