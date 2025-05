Personelle Veränderungen von der Landesliga bis zur Kreisliga

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Drei Spieler verlängern – SSV Aalen hält zusammen! Der Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an: Christian Preischl (32), Mehmetali Cinar (19) und Daniel Schnegelberger (22) bleiben dem SSV Aalen auch in der neuen Spielzeit erhalten! Mit der Verlängerung des Trios setzen wir auf Stabilität und eine klare Ausrichtung für die kommende Saison. Der SSV Aalen bleibt auch weiterhin auf Kurs, mit einem Kader, der in der neuen Spielzeit weiter zusammenwächst. Wir freuen uns auf das kommende Jahr und die Herausforderungen, die vor uns liegen!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Rot-Weiß Weiler (Landesliga Württemberg, Staffel 4)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Gianluca Candatore rückt in den Landesliga-Kader auf! Der 19-jährige Offensivakteur hat in der zweiten Mannschaft mit starken Auftritten auf sich aufmerksam gemacht und bereits erste Minuten in der Landesliga gesammelt. Gianluca wird für seine Leistungen belohnt und gehört ab sofort fest zum Kader der ersten Mannschaft.

+++

+++

FC Durlangen (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Durlangen freut sich über den Verbleib von Adrian Drimus. Seit der Saison 2015/2016 trägt er das Trikot des FCD und gehört zu den Konstanten im Team. Drimus ist eine tragende Säule der Mannschaft und übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung. Als Kapitän führt er das Team mit großem Engagement und ist ein echtes Vorbild. Mit seinen konstant starken Leistungen ist er ein unverzichtbarer Leistungsträger. Er verkörpert Einsatz, Leidenschaft und Vereinsidentität wie kaum ein Anderer. Als eines der Gesichter des FC Durlangen genießt er hohe Anerkennung bei Zuschauern, Mitspielern und Verantwortlichen.

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Bezirk mit:

Sportgerichtsurteil in der Kreisliga B5:

SKG Erbstetten II - FV Sulzbach/Murr II Wertung: 3:0 (Nichtantritt der Heimmannschaft).

Da Erbstetten zum dritten Mal nicht angetreten ist, werden gemäß Spielordnung in den letzten vier Meisterschaftsspielen die bisherigen Spiele gewertet und die verbleibenden mit 0:3 gegen die SKG und für den Gegner.

+++

+++

TSV Genkingen (Bezirksliga Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang Nummer 5. Kevin Schnizer geht zukünftig auf Torejagd für den TSV Genkingen. Der 23-jährige bringt weitere Qualität in unsere Offensive und ist ebenfalls flexibel einsetzbar. Mit seinem Speed und Kaltschnäuzigkeit wird er sicherlich auch in der Bezirksliga zu einem wichtigen Faktor für uns werden und uns weiterhelfen! Sicherlich auch in der 3. Halbzeit.

+++

+++

Anadolou Reutlingen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Verstärkung im Trainerteam: Mustafa Bolzen stößt zur neuen Saison zum Trainerteam hinzu. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Mustafa zur kommenden Saison unser Trainerteam verstärken wird. In sehr guten und offenen Gesprächen konnten wir schnell feststellen, dass sowohl fachlich als auch menschlich die Chemie stimmt. Aktuell ist Mustafa noch als Trainer beim FV Bad Urach aktiv, mit dem er derzeit im Aufstiegsrennen steht. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich entschieden hat, zur neuen Saison Teil unseres Teams zu werden. Mustafa bringt nicht nur die C-Lizenz mit, sondern überzeugt auch durch seine ruhige, überlegte Art und ein ausgeprägtes Fußballverständnis. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Persönlichkeit und seinem Know-how eine wertvolle Ergänzung für unser Trainerteam sein wird.

Willkommen Turgay Yazici– Verstärkung für unser Team! Mit Turgay dürfen wir zur kommenden Runde einen jungen, sehr talentierten Spieler in unseren Reihen begrüßen. Der Offensivspieler durchlief in seiner Jugend mehrere Stationen, unter anderem beim VfL Kirchheim, dem VfL Pfullingen sowie bei TuS Metzingen, und hat dort stets mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Turgay bringt nicht nur viel fußballerisches Können mit, sondern auch die richtige Einstellung und Mentalität. Ein überragender Fußballer mit viel Potenzial, der unser Team sportlich wie menschlich bereichern wird.

+++

+++

1. FC Eislingen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mattia Gianni verstärkt zur neuen Saison den FCE - Vom Aufstiegsanwärter FV Faurndau aus der Kreisliga A3, wechselt der 22 jährige Mattia Ruben Gianni zur neuen Saison zum 1.FC Eislingen. Er wird den Offensivbereich der blau weißen verstärken. Cheftrainer Tim Schöller: „Es freut mich sehr, dass wir mit Mattia Gianni zur neuen Saison für unser Team gewinnen konnten. Mattia verfügt über eine großartige Technik, ein hohes Spielverständnis sowie eine enorme Ballsicherheit. Mit seiner Torgefahr, seinem Spielwitz und seinem starken Abschluss wird er unser Offensivspiel definitiv bereichern.“

+++

+++