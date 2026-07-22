Personelle Veränderungen in der sportlichen Leitung des FC Kosova Zürich Der FC Kosova Zürich stellt die Weichen für die Zukunft und nimmt auf die neue Saison personelle Veränderungen in der sportlichen Führung vor. Unser bisheriger Sportchef Besim Ramadani wird ab der neuen Saison eine neue Funktion als Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die sportliche Leitung übernehmen und den Präsidenten Nesret Limani tatkräftig unterstützen. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem grossen Fachwissen und seinem weitreichenden Netzwerk wird er den Verein künftig auf strategischer Ebene unterstützen und die sportliche Entwicklung des FC Kosova Zürich aktiv mit dem Vorstand mitgestalten.

Die Funktion des Sportchefs übernimmt ab sofort Davide Caroli. Wir freuen uns sehr, mit Davide eine hervorragende, fachlich versierte und im Fussballbusiness erfahrene Persönlichkeit in der FC Kosova Zürich Familie willkommen zu heissen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Kompetenz, seinem Engagement und seiner Leidenschaft wichtige Impulse für die sportliche Zukunft unseres Vereins setzen wird.