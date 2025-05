Personelle Veränderungen in der Landesliga und in zwei Bezirksligen

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Gaildorf (Bezirksliga Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir heißen unseren Neuzugang Max Häusinger willkommen! Max ist mit sofortiger Wirkung Spielberechtigt. Zuletzt spielte er bei SV Gründelhardt.

Germania Bargau (Bezirksliga Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der FC Bargau freut sich, zur kommenden Saison zwei neue Torhüter in seinen Reihen begrüßen zu dürfen und ebenso die A-Jugendlichen an sich zu binden. Fabian Barth wechselt vom TV Weiler nach Bargau und hat seine fußballerische Ausbildung in der Jugend von Waldstetten erhalten. Luca Bochnia kommt vom TSV Bartholomä und kehrt damit zu seinem früheren Verein zurück, bei dem er bereits im Junior Team Rems aktiv war. Besonders erfreulich ist, dass auch vier Talente aus der eigenen A-Jugend des Junior Team Rems den Sprung in den aktiven Bereich wagen. Jannis Duschek, Toni Glasl, Oskar Skupin und Keano Sis haben sich entschieden, weiterhin das Trikot des FC Bargau zu tragen und die Mannschaft in der kommenden Saison zu verstärken. Der FC Bargau heißt alle Neuzugänge herzlich willkommen und freut sich auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

