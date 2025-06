Personelle Veränderungen in den Teams des SV Schopfheim

1. Reiner Ratz (Sportlicher Leiter, links) und Trainer Fatih Cam (rechts) mit Neuzugang Yusuf Cam | Foto: SV Schopfheim

Der SV Schopfheim rüstet sich für die neue Saison: Nachdem bereits im Frühling verkündet wurde, dass der frühere SVS-Aktive und aktuelle Jugendcoach Fatih Cam die Mannschaft nach Ende der Rückrunde übernehmen wird, präsentiert der SVS nun die ersten Neuzugänge, um mit beiden Aktivmannschaften nach der Sommerpause richtig durchstarten zu können. Die erste Mannschaft steht vor dem letzten Spieltag in der Kreisliga A West auf dem sechsten Tabellenrang – bemerkenswert dahingehend, nachdem das Team in der Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz lag. Unter Trainer Michael Gessner setzte der Aufwärtstrend ein, der nun in der Platzierung als bestes Rückrundenteam gipfelte und nun von Fatih Cam fortgesetzt werden soll. Eine noch bessere Punkteausbeute hat die „Zweite“ des SVS vorzuweisen: Die Mannschaft von Trainer André Besel hat die Rückrunde vor dem letzten Spiel gegen den SV Todtnau II ohne Punktverlust bestritten und wurde souverän Meister in der Kreisliga C II. Das Team wird 2025/2026 in der Kreisliga B antreten.

2. Samuel Spada, Jan Galonska und Lukas Ratz (von links) kommen aus der eigenen Jugend. | Foto: SV Schopfheim

Der neue Coach Fatih Cam und Meistertrainer André Besel setzen dabei auf ein in Schopfheim bewährtes Rezept: die eigene Jugend. Aus der A-Jugend stoßen Lukas Ratz, Jan Galonska, Samuel Spada und Luka Wieland zum Aktiv-Kader. Alle vier haben bereits in der abgelaufenen Saison Spiele in den beiden Aktivmannschaften absolviert und sich schon bestens eingebracht. Ebenfalls aus der eigenen Jugend stammen Eliano Faraone (war Gastspieler beim TuS Kleines Wiesental) und Torhüter Nico Haas (war vorübergehend beim FV Fahrnau). Melvin Siegwart stößt aus der Jugend des TuS Kleines Wiesental zum SVS. Von der Spielvereinigung Wehr kommt Valentin Greiner nach Schopfheim. Und schlussendlich lockte Fatih Cam seinen Bruder Yusuf nach Schopfheim, der zuletzt in der Bezirksliga für den SV Blau-Weiß Murg am Ball war, zuvor in Wallbach spielte, aber beim FSV Rheinfelden auch schon Landesliga-Luft geschnuppert hat. Für den SVS stand Yusuf Cam zuletzt in der Saison 2015/2016 in der Kreisliga A auf dem Platz.

Die Neuzugänge sollen dem SV Schopfheim in der kommenden Saison in beiden Ligen den nötigen Schub verleihen, nicht zuletzt aber auch den Abgang einiger Leistungsträger kompensieren. So wechseln mit Mittelfeldmotor Bünyamin Kinir (FV Fahrnau) und Top-Torjäger Sergio Cammarano (FC Zell) zwei absolute Stützen der ersten Mannschaft den Verein. Flügelflitzer Emre Kuytan, Kapitän Florian Strauch (Karriereende) und Abwehrchef Tobias Frey (zweite Mannschaft) werden der Mannschaft ebenfalls fehlen. Auch in der „Zweiten“ sind Abgänge zu kompensieren, hier hängen Peter-Sammy Buchheimer, Benjamin Fuchs und Torhüter Nicolai Kapitz die Fußballschuhe endgültig an den Nagel.